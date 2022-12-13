滙豐環球料內地復常非坦途　稱投資者需留意3件事

滙豐環球研究，指出渡過2022年這艱難的一年後，相信隨著內地經濟增長前景向好，以及內地放寬防疫限制，以及為內地房地產行業提供支持措施，可為中資股復蘇奠下基礎。同時美國聯儲局在明年初取態轉鴿，亦有利市場發展，看好重磅股因環球流動性改善及更佳的本地經濟環境而重拾動力，預期價值股在明年初領跑，增長股其後會趕上。



滙豐環球又指出，隨著市場流動性已見底，大市估值經過今年的調整後已變得吸引。該行予滬綜指﹑滬深300指數及深成指數明年底目價分別為3600點﹑4600點及13500點，潛在升幅分別為12.3%﹑15.1%及17.4%，企業盈利增幅約18.5%。

明年首季經濟或出現收縮0.5%

過該行亦指出內地復常之路並非坦途，特別年初的幾個月，預料明年首季內地經濟收縮0.5%，全年增長達5%。

該行指出未來須須意以下3件事，一是中央經濟工作會議，為明年經濟發展定調，二是兩會為明年宏觀經濟增長制訂指標，三是新一個五年計劃將於明年第四季公布，預料會集中講述大型經濟問題。

該行表示將能源行業評級由「中性」降至「減持」，電訊股則由「減持」升至「中性」。同時繼續看好優質增長股，並予工業﹑非必需消費品﹑必需消費品及醫療保健予「增持」評級，金融及公用行業評級降至「減持」。