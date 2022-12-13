美匯指數回落　金價抽升逾2%　人民幣離岸價揚412點｜持續更新

美國聯儲局在今﹑明兩日進行議息，並於本港時間周四（15日）凌晨公布議息結果。正值議息會議期間，美國公布上月消費物價指數，其升幅低於市場預期，刺激美股三大指數於早段上揚。



【22:51】美匯指數回落逾1%

美匯指數大幅回逾1%，最新報103.85，跌1.2%。美元兌多種主要貨幣均向下，歐元兌美元最新報1.0643，升1.01%，英鎊兌美元升1.16%，最新報1.2411月，澳元兌美元最新報0.6883，升2.05%。美元兌日圓最新報135.09，跌1.87%，兌港元最新報7.7737，美元兌人民幣離岸價跌412點子，報6.9476。

商品市場方面，紐約期油每桶最新報74.4美元，升1.68%，布蘭特期油每桶報79.55美元，升2%。紐約期金每盎司最新報1,830.5美元，升2.13%，現貨金最新報1,819.35美元，升2.13%。

債市方面，美國10年期債息最新報3.4654厘，跌14.6個基點。

道指最新報34509點，升504點，納指升407點，報11551點，標指升97點，報4088點。

【22:35】美股三大指數早段上揚

道指最新報34645點，升640點，標普指數升107點，報4098點，納指升403點，報11547點。

個股方面，蘋果升3.3%，摩根大通升1.6%，電動車生產商Tesla升3.4%。

【21:37】美股期貨悉數上揚

美國上升消費者物價指數（CPI）升幅升7.1%，較市場預期低之餘，升幅更是近一年新低；核心消費者物價指數升幅為6%，同樣低於市場人士預期。受到有關消息刺激，美國三大指數期貨悉數攀升，其中道指期貨升逾641點，報34656點，標準指數期貨升91點，報4081點，納指期貨最新報12058點，升352點。

美國11月CPI按月升0.1%，較市場人士預期的0.3%；核心CPI按月升0.2%，同樣低於市場。