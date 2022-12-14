恒指升149點　恒安及舜宇跑出揚逾5%　中芯回吐跌2%｜持續更新

美國11月消費物價指數（CPI）按年升7.1%，比預期少，令人憧憬通脹降溫，美股三大指數周二上升。道指早段飆逾700點後曾倒跌，尾段保住升勢。納指亦升超過1%。

道指收市報34,108點，升103點或0.3%；標指報4,019點，升29點或0.73%；納指報11,256點，升113點或1.01%。



【13:50】港股升149點

港股升幅在午後擴大，恒指最新報19746點，升149點，國指升71點，報6726點，科指升15點，報4238點。

恒安（1044）表現突出，最新報39.4元，升5.2%，舜宇（2382）升5.2%。

至於昨日抽升的中芯（0981）今日回吐，最新報17.74元，跌2.4%。

【12:00】半日升134點

恒生指數中午收報19730點，升134點或0.7%；恒生科技指數輕微回升，收報4225點，升0.06%。

教育板塊早盤領漲，光正教育（6068）漲80%，成實外教育（1565）漲60%，思考樂教育（1769）漲近19%，希望教育（1765）漲近12%。

半導體板塊回落，互聯網醫療板塊早段領跌，平安好醫生（1833）跌近13%，醫脈通（2192）跌超12%，阿里健康跌近9%，京東健康（6618）跌近7%。

【10:50】港股倒跌

恒生指數最新倒跌，挫約50點，成交額超過500億元。

成份股方面，友邦（1299）跌逾3%，報84元。至於阿里健康（0241）急吐逾9％，盤中低見7.75元，連日下挫較高位回哇逾兩成。

至於內房股亦普遍向下，碧桂園（2007）跌逾2%；碧桂園服務（6098）則挫逾3%。

【10:10】芯片半導體A股上漲

日前據報中國正制訂規模逾1萬億元人民幣的支援計劃，以支持半導體產業，以應對美國的打擊措施。

內地芯片、半導體及元件板塊掀漲停潮，大港股份、國星光電、同興達等多股漲停， 易天股份20CM漲停，中富電路漲超14%。

相反，在港上市的芯片股普遍受壓，華虹半導體（1347）跌近6%；晶門半導體（2878）跌逾6%；中芯國際（0981）則跌3%。

恒生指數升幅回順，最新升約100點，報19715點。

【09:20】港股高開179點

恒生指數跟隨美股上漲，高開179點，報19775點。恒生科技指數升1.09%，報4269點。

ATMX走勢向好，騰訊（0700）、阿里（9988）、美團（3690）、小米（1810）升逾1%；惟京東（9618）偏軟，開市跌約0.4%。

復星醫藥（2196）升近12%，公司表示正與互聯網醫療平台接洽合作，多渠道實現國產新冠口服新冠藥物「阿茲夫定」可及性，進一步滿足患者居家治療需求。