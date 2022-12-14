港交所推雙櫃檯機制 姚嘉仁：便利內地資本尋求更多國際機遇

香港交易所（0388）慶祝了滬深港通開通八周年，今年亦迎來了多項與互聯互通的新舉措。港交所首席營運總監及市場聯席主管姚嘉仁於HKEXVoice節目中表示，該所推出了多項互聯互通的新措施，亦準備迎來更多具開創性的優化升級。



姚嘉仁稱，特別想強調的是外國公司納入港股通意義重大，因為一直以來，內地投資者都不能通過簡單直接的方式投資於海外或外國公司。當外國公司納入港股通後，內地投資者將可以透過互聯互通機制便捷地直接投資於這些公司。從這角度來看，此舉能便利內地投資者。

另一方面，國際公司一直希望能觸達更廣大的投資者群體，包括內地投資者。香港市場正好為這些國際公司，尤其是一些已在中國內地建立品牌的國際公司，提供獨特的上市平台和值得信賴的上市制度。這是一個顯示資本如何連接機遇的好例子，亦展示了香港交易所作為超級聯繫人的角色。

談及近日常常聽到的雙櫃檯機制，姚嘉仁指，香港的股票以往大多數透過港幣櫃檯交易，意思是股票以港元報價、交易和結算。增設人民幣櫃檯能夠讓金融產品以人民幣報價、交易和結算。隨著市場對人民幣產品的需求日增，以及投資者使用人民幣管理倉位，雙櫃檯機制將會是一個重要的發展。

他又指，香港不但要繼續便利國際投資者透過香港投資中國，也要為內地資本尋求更多國際機遇提供方便。中國需要與世界建立更多而不是更少的連繫。這正是我們的機遇所在，正所謂有危必有機，資本總是在尋找機遇，而中國充滿機遇，所以香港交易所要做的就是為投資者提供更多選擇，致力構建一個更好的、面向未來的領先市場。