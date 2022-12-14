滙豐據報出手搶人才　發電郵招攬面臨被裁銀行家　包括瑞信員工

近日，有多家投行都傳出計劃裁員的消息，以應對明年經濟衰退的陰霾。最新，有外媒報道，滙豐（0005）計劃招攬面臨被裁的銀行家和員工，涉及多家投資銀行。



據《彭博》引述消息人士指，滙豐銀行招聘團隊發出的電子郵件中寫道：「無論是您本人受到影響，還是有同事失業，裁員的壓力都很大，可能讓人不知所措，我們希望讓您輕鬆找到下一個職位。」

知情人士透露，其中有瑞信面臨被裁的歐洲和亞洲員工均收到這封郵件。另一位人士稱，滙豐已聯繫上幾家正在裁員的公司旗下員工。

報道指，滙豐正在加大亞洲財富管理等領域的擴張力度，而瑞信則正在進行重大調整，計劃2025年在全球裁減約9,000個崗位。

至於高盛亦計劃從虧損的零售銀行業務中，裁員至少400人，計劃仍在敲定之中。另一傳統華爾街大行摩根士丹利亦計劃，將全球裁員2%，涉約1,600人，預計涉及所有部門，但不包括財務顧問。

不過，早前《路透》報道指，滙豐計劃將全球人數超過2,000人的高級營運團隊，裁減當中15%的資深經理人員，涉及多個業務部門和地區，將導致至少200個職位流失，其中大部分職位屬於運營總監（COO）。

彭博報道指，滙豐發言人不予置評，瑞信發言人亦沒有立即回覆尋求置評的電話。