床褥生產商蓆夢思　據報最快在下月尋求破產保護

美國床褥生產商蓆夢思據報最快在下月尋求破產保護。據《彭博》引述消息人士指出，蓆夢思最快在明年1月尋求破產保護。



報道指出該床褥生產商正就債務重組，與債權人秘密進行商討，公司有可能由部份擁有第一置留權的債權人控制。不過相關討論仍在進行，計劃亦有可能有變，又指出當公司按破產法11章申請破產保護時，是否須要尋求資金以支持營運。

過去蓆夢思曾多次申請破產，在2009年時當公司第7度申請破產時，其股權叫價為1美元，當中包括品牌﹑銷售渠道﹑機器設備及專行技術。當然買家亦要承擔起公司債務。

報道指出作出蓆夢思主要股東的私募基金Advent International不作評論，而蓆夢思則未有回應。

蓆夢思出名的糜褥享負盛名。（公司Faceboo擷圖）

明年到期債務達20億美元

報道指出蓆夢思在明年將面臨20億美元債務到期，其中8.43億美元﹑歸屬第一置留權的債權人債務總額將於明年11月到期，目前的價格為9美仙。

報道指出，在今年8月時，投資評級機構標準普爾報告表示，由於蓆夢思呀涉及的債務規模，以及在通脹環境下導致經營狀況轉壞，該床褥生產商在未來數個月，或陷入違約﹑申請破產保護或債務重組。消費者信心低迷及房地產市場轉慢，對相關產品市場需求帶來影響。

在2020年時為應對財務緊張情況，蓆夢思曾延遲向債權人還債。近期部份基金如Angelo Gordon及Apollo等正計劃就有關安排尋求訴訟。