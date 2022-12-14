高價值數據產業　香港擁良好基礎　完善產業生態助吸引科創企業

在現代數據與個人生活密不可分。試想想透過日常生活，每日接收及產生多少數據？日前有機構更預料，至2030年時全球聯接總數將達到2,000億，每月人均數據流量可高達600GB，升幅達40倍。在數據已成日常生活必需品的時代，不論是個人，或是企業及政府機構，自然對數據及網絡安全的要求提高。

新技術帶來創新、效率和生產力提升、生活品質和社會福祉改善的同時，也帶來了網絡安全﹑隱私保護及數據安全方面的挑戰。以遂步廣泛應用於工業生產、生物科技、交通管理的人工智能技術為例，主要的安全挑戰有軟硬體的安全，數據完整性及模型保密性。在軟體及硬體層面，包括應用、模型、平台和晶片，編碼都可能存在漏洞或後門；攻擊者能夠利用這些漏洞或後門實施高級攻擊。在數據層面，攻擊者能夠在訓練階段摻入惡意數據，影響AI模型推理能力；攻擊者同樣可以在判斷階段對要判斷的樣本加入少量噪音，刻意改變判斷結果。

完善數據產業生態助引進更多創科企業

華為香港首席網絡安全及隱私保護官黃家恆表示:「網路安全側重於網路的資源與環境，通過保障網路及接入網路設備的安全，從而最終保障數據的安全。私隱保護側重於個人數據的使用和治理。例如制定政策以確保以適當的方式收集、共用和使用消費者的個人數據。數據安全側重於數據全生命周期內的機密性﹑完整性﹑可用性。企業需要與政府、客戶及行業夥伴以開放和透明的方式，共同應對安全方面的挑戰。人工智能發展與數據流動與算法演進有密切關係，在融入經濟和社會過程中，各個利益相關方將發揮關鍵作用，例如通過使用者、產品與服務提供方、認證機構、監管機構、社會公眾之間充分溝通形成可信任及可靠的管理機制。」

香港作為區域重要的資訊及通訊科技樞紐，有良好基礎為區域提供高價值的數據產業服務，例如數據存儲及傳輸服務，數據認證服務，數據資產管理服務、數據交易服務等。完善數據產業生態可幫助引進更多創科企業。