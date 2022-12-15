恒指午後跌逾200點　內房股走低　海底撈挫近3%｜持續更新

聯儲局議息放鷹，主席鮑威爾暗示利率峰值或續上調，隔晚道指曾升287點後一度倒跌404點，港股ADR偏軟。



【13：07】恒指午後跌256點

恒指午後跌256點，報19416點；科指跌1.8%，報4161點。

內房股走低，龍湖（0960）跌逾3%，旭輝控股（0884）跌逾7%，碧桂園（2007）跌逾3%，萬科企業（2202）跌逾1%。

海底撈（6862）跌近3%，該公司分拆特海國際，以10派1方式作實物分派，料月底上市。

【12：09】恒指半日跌224點

恒指半日跌224點，報19449點，成交601億元。科指跌1.5%，報4172點。

阿里巴巴 （9988） 、美團 （3690） 跌近3%，小米（1810）跌逾2%，騰訊（0700）跌逾1%。

晶片股續揚，中芯國際 （0981） 升逾1%，華虹半導體 （1347） 升近5%，晶門半導體 （2878） 升近4%。

【10：09】恒指跌逾300點

恒生指數跌344點，報19329點；科指跌2.16%，報4146點。

阿里巴巴 （9988） 跌近4%，美團 （3690） 跌近3%，小米（1810）跌逾2%，騰訊（0700）跌近2%。

晶片股續揚，中芯國際 （0981） 升近2%，華虹半導體 （1347） 升逾5%，晶門半導體 （2878） 升近4%。

內房股走低，龍湖（0960）跌逾5%，旭輝控股（0884）、碧桂園（2007）跌近一成，萬科企業（2202）跌近4%。

【09：20】恒指低開60點

恒生指數低開60點，開報19612點；科指跌0.3%，報4225點。

阿里巴巴 （9988） 跌逾1%，美團 （3690） 跌0.8%。

旭輝永升服務 （1995） 挫9%，報4.85元，該公司遭控股股東折讓9%配股，籌集4.37億元。