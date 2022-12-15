恒生指數全日跌304點　ATM紛紛向下　申洲跌近5%

聯儲局議息放鷹，主席鮑威爾暗示利率峰值或續上調，隔晚道指曾升287點後一度倒跌404點，港股ADR偏軟。



【16：30】恒指跌逾300點

美國聯儲局今日凌晨宣布議息結果，一如市場人士預期宣布加息0.5厘。港股今日借此消息調整，曾低見19233點，收市報19368點，跌304點，成交額則縮減至1,056億元。

國指及科指同樣低收，國指收市報6591點，跌110點，科指跌101點，報4136點。

隨著聯儲局再度加息，本地銀行亦宣布調高最優惠利率（P），對息口敏感的地產股今日亦普遍向下，長實（1113）跌0.6%，新鴻基（0016）跌0.5%，恒地（0012）則逆市升0.4%，新世界（0017）跌1.1%。

科技股亦回落，阿里（9988）跌4%，騰訊（0700）跌2.3%，美團（3690）跌3.3%，京東（9618）跌2.8%。

工業股亦下跌，申洲（2313）跌4.7%，互太（1382）跌1.1%，裕元（0551）跌1.3%。

手機設備股方面，舜宇（2382）跌1.5%，瑞聲（2018）跌0.9%。

【15：50】恒指跌逾300點

內地股市走勢個別，上證收市報3168點，跌7點，深成收市報11358點，升36點，滬深300指數收市報3951點，跌2點，創業板收市報2399點，升31點。

亞太區股市方面，日股跌104點，報28051點，台股跌5點，報14734點，韓股跌2360點，跌38點。

港股跌勢加劇，恒指最新報19360點，跌312點，國指跌120點，報3581點，科指跌114點，報4123點。

【14：09】恒指跌約200點

港股維持約200點跌幅，恒指最新報19469點，跌204點，科指跌63點，報4174點，國指跌70點，報6631點。

【13：07】恒指午後跌256點

恒指午後跌256點，報19416點；科指跌1.8%，報4161點。

內房股走低，龍湖（0960）跌逾3%，旭輝控股（0884）跌逾7%，碧桂園（2007）跌逾3%，萬科企業（2202）跌逾1%。

海底撈（6862）跌近3%，該公司分拆特海國際，以10派1方式作實物分派，料月底上市。

【12：09】恒指半日跌224點

恒指半日跌224點，報19449點，成交601億元。科指跌1.5%，報4172點。

阿里巴巴 （9988） 、美團 （3690） 跌近3%，小米（1810）跌逾2%，騰訊（0700）跌逾1%。

晶片股續揚，中芯國際 （0981） 升逾1%，華虹半導體 （1347） 升近5%，晶門半導體 （2878） 升近4%。

【10：09】恒指跌逾300點

恒生指數跌344點，報19329點；科指跌2.16%，報4146點。

阿里巴巴 （9988） 跌近4%，美團 （3690） 跌近3%，小米（1810）跌逾2%，騰訊（0700）跌近2%。

晶片股續揚，中芯國際 （0981） 升近2%，華虹半導體 （1347） 升逾5%，晶門半導體 （2878） 升近4%。

內房股走低，龍湖（0960）跌逾5%，旭輝控股（0884）、碧桂園（2007）跌近一成，萬科企業（2202）跌近4%。

【09：20】恒指低開60點

恒生指數低開60點，開報19612點；科指跌0.3%，報4225點。

阿里巴巴 （9988） 跌逾1%，美團 （3690） 跌0.8%。

旭輝永升服務 （1995） 挫9%，報4.85元，該公司遭控股股東折讓9%配股，籌集4.37億元。