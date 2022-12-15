換新鈔｜農曆新年將至　三間發鈔銀行將於呢個日子提供新鈔兌換

農曆新年將至，金管局及三間發鈔銀行（滙豐銀行、渣打銀行（香港）及中國銀行（香港））今日（15日）宣布，三間發鈔銀行的分行將於2023年1月5日至1月21日提供新鈔及「迎新鈔」供市民兌換。「迎新鈔」即雖舊仍簇新的鈔票，適合作封利是之用。



金管局鼓勵市民利用電子支付方式，包括透過網上或手機銀行使用「轉數快」或其他電子錢包提供的服務派發利是。派發電子利是簡單方便，又可以減少實體利是封和鈔票的用量，有助推動香港的可持續發展。主要銀行和電子支付營運商會推出不同的推廣計劃，鼓勵市民派發電子利是。市民可留意銀行和營運商公布有關計劃的詳情。

三行將於1月5日至7日提前至早上8時營業

為方便市民換鈔，三間發鈔銀行會採取適當的措施，包括:於提供換鈔服務的首三天，即2023年1月5日至1月7日，提早營業時間至早上八時； 指定上述的額外營業時段，即2023年1月5日至1月7日早上八時至九時，專門用作提供換鈔服務；及繼續實施人流管理措施，例如於2022年12月31日起提供網上預約換鈔服務，並在有需要時向排隊輪候的市民派籌及作出分流安排。

金管局建議需要使用現金派利是的市民，在前往銀行換鈔前，可以先查看家中是否仍有剩餘的新鈔或「迎新鈔」。此外，三間發鈔銀行會確保整個換鈔服務期間的新鈔及「迎新鈔」供應，市民無需在服務開首數天趕往兌換。

中銀﹕為客戶提供可換「新鈔標準裝」

中銀指出由2023年1月5日起，中銀香港全線分行將提供「新鈔」及「迎新鈔」兌換服務，並設有總值3,000元的「新鈔標準裝」，包括100張20元及20張50元新鈔供客戶兌換。由 2022年12月31日起，客戶可預先透過手機銀行預留新鈔。

中銀又指，旗下分行將在2023年1月5日至7日實施特別措施，提前1小時即於早上8時營業，專門提供兌換新鈔服務。分行同時設有兌換新鈔專窗及派籌登記服務，方便市民兌換新鈔。

此外中銀香港將繼續在BoC Pay及手機銀行提供「Phone 利是」服務，每次可同時發出 10封電子利是,並將推出「福兔」節慶主題電子利是封、賀年貼紙及獎賞活動,鼓勵市民以更便捷環保的方式派發利是，與親友分享節日喜悅。同時中銀香港作為本地首家為企業客戶提供電子利是服務的銀行，將於兔年繼續透過企業網上銀行 iGTB NET免費提供企業電子利是派發服務，每次可向最多10,000名員工派發電子開工利是，協助企業低碳轉型,減輕人手工序。

渣打鼓勵客戶派發e-利是

渣打旗下分行亦在下月5日至7日期間，提早營業方便市民換鈔封利是。該行指出將於 2023年1月5日至21日提供兌換新鈔及「迎新鈔」服務，為確保銀行服務更流暢,全線分行首三天會提早於上午8時開始提供兌換新鈔服務，而在上午8時至9時期間，全部分行櫃位將用作兌換新鈔，以加快兌換流程，縮短輪候時間。

渣打指出即將推出網上預訂新鈔兌換服務及於分行作出特別安排，確保市民能舒適快捷地換領新鈔。同時繼續鼓勵客戶透過 SC Pay（轉數快），向親友收派利是。市民只要憑手機號碼或電郵地址即可登記 SC Pay，隨時派發 e-利是，感受數碼銀行服務帶來的便利之餘，亦支持環保。渣打SC Pay全新系列新年貼圖將於2023年1月16日推出，密切留意。

該行指出由2022年12月31日早上9時起至2023年1月20日，市民可於渣打香港網頁預訂新鈔套裝，並於指定時段到指定分行領取，省卻排隊時間，更好規劃行程。每套新鈔套裝包括100張20元新鈔及20張50元新鈔，總值3,000元。該行指出訂新鈔服務設有名額，額滿即止。