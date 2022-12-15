貿發局料明年本港出口重拾增長　幅度為5%　出口商3招應對挑戰

香港貿發局預期香港出口重拾增長，出口表現由今年的下跌6%，至明年增長5%。貿發局研究總監范婉兒說：「隨着疫情緩和及相關防控措施鬆綁、跨境貨運走向復常，明年香港出口將逐步重拾增長動力。」

香港貿發局最新的出口調查顯示，與上季相比，更多香港出口商業務不再受疫情影響 （增加10.6個百分點至32.7%），而運輸成本及物流瓶頸問題亦已漸緩解。

然而，更多港商反映買家壓價（25.7%，增9.3個百分點）或減少訂貨量（40.1%，增5個百分點）。大部份受訪者亦預期明年銷售總額將下跌（49.4%）或僅持平（28.3%）。范婉兒解釋：「地緣政治局勢仍然非常緊張，全球滯漲風險升溫亦打擊了消費情緒及企業信心。」

受訪者最憂慮多個主要出口市場出現經濟放緩或衰退的風險（36.2%）以及人流通關仍未能回復正常（21.1%）。為此，出口商明年將採取三大策略應對挑戰，包括開發新產品（50%）、穩定現金流（34.6%）以及削減成本（30.5%）。其他營商策略包括降低最低訂購量、增加使用電子商貿進行銷售/採購，以及加強營銷、推廣及商貿配對活動等。

東盟成本港出口貿易新焦點

范婉兒說：「高通脹及高息環境會削弱歐美市場消費者購買力及消費意欲，而東盟市場已成為香港出口貿易新亮點，港商亦可多加留意內銷的機遇；產品方面，與智能及IP(知識產權)相關的玩具及鐘錶也看高一線。」

香港貿發局出口指數調查於11月中旬進行，訪問了逾500名來自六大主要出口行業的貿易商，包括服裝、電子、珠寶、機械、鐘錶及玩具，旨在了解他們對短期出口前景的信心，以50為盛衰分界線。

香港貿發局大中華區助理首席經濟師曾詩韻表示，今年第四季香港貿發局出口指數按季下跌3.1點至29.7，反映全球需求放緩下，不明朗因素增加，影響香港出口商情緒。