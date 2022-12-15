聯儲局再放鷹　道指瀉逾900點　科技股重災｜持續更新

美國聯儲局已於本港時間周四（15日）凌晨公布議息結果，以及對未來息口走勢的點陣圖。由於點陣圖顯示未來聯邦基金利率中位數為5.1厘，較上一份點陣圖高出0.5厘，取態明顯更為鷹派。加上聯儲局主席鮑威爾指出，聯儲局會繼續對抗通脹，即暗示會繼續加息，有關言論不利投資者情緒，並引致美股三大指數在今日早段普遍下挫。



【02:05】美股再下試 道指跌逾900點

道指最新報33,055點，跌911點或2.68%；標指報3,885點，跌110點或2.76%；納指報10,806點，跌364點或3.26%。

【01:10】科技股急插 道指瀉逾800點

道指最新報33,165點，跌801點或2.36%；標指報3,896點，跌98點或2.46%；納指報10,844點，跌326點或2.92%。

科技股成重災區，蘋果和微軟都挫約3%。

【00:00】美股跌幅擴大 道指挫逾700點

道指最新報33,264點，跌702點或2.07%；標指報3,907點，跌87點或2.2%；納指報10,883點，跌287點或2.57%。

中國經濟數據遜預期，離岸人民幣跌495點子或0.71%，觸及6.99元。

【22:50】聯儲局前一日放鷹 美股初段大跌

道指最新報33453點，跌513點，標普指數最新報3927點，跌68點，納指最新報10953點，跌217點。

個股方面，遭行政總裁減持的電動車生產商Tesla升2.5%，道指成份股蘋果則跌2.6%，摩根大通跌0.5%，埃克森美孚跌0.6%，微軟跌1.8%。

債市充面，美國10年期國債孳息率最新報3.448厘，跌5.5個基點；2年期國債孳息率跌1.9個基點至4.23厘。