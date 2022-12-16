瑞銀︰首次為亞太地區高凈值個人和家族辦公室發行代幣化債務證券

瑞銀集團表示，為亞太區投資者完成了首筆代幣化債務交易。

該集團倫敦分行使用區塊鏈技術向香港和新加坡的一系列高凈值和全球家庭機構財富投資者，發行了5,000萬美元的數位固定利率證券代幣（digital fixed rate security tokens，數字證券）。這項以美元計價的工具期限為6個月，並在許可的乙太坊區塊鏈上進行標記。

是次私募標誌著區塊鏈上的無紙證書證券首次根據英國和瑞士法律成立，並在基於乙太坊的區塊鏈上進行代幣化。這私募也是有史以來全球首批涉及多個司法管轄區基於區塊鏈的交易之一。瑞銀設計這交易是為了滿足亞洲投資者對固定收益投資日益增長的需求，這些投資可以使用區塊鏈進行交易，區塊鏈是一種新的顛覆性技術，可以使證券發行效率更高，同時實現新產品創新。

瑞銀亞太區財富管理聯席主管兼瑞銀財富管理新加坡主管 August Hatecke表示：「這項交易是向區域投資者提供基於區塊鏈的產品的第一步，非常令人興奮，它突顯了瑞銀為客戶擴大數碼投資機會的能力。」

瑞銀財富管理亞太區聯席主管兼瑞銀香港區主管及行政總裁盧彩雲補充道：「我們注意到區域内高凈值個人和家族辦公室對首期債券的濃厚興趣，這項交易特別强調了他們對數碼證券的興趣。」

瑞銀補充，將會再探索更多包括第三方發行人的交易，這將維持來自金融機構的數碼安全交易流的增長。2022年11月，瑞銀集團為其首筆無擔保數位債券定價，其中包括3.75億瑞士法郎的三年期數碼債券。