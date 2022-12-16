王于漸︰全球經濟衰退陰影加重　最打擊貧困人口

港大經管學院昨日聯同香港大學北京中心與國家鄉村振興局舉行「減貧與可持續發展國際論壇」，交流有關減貧及可持續發展的政策及寶貴經驗。

港大首席副校長、經濟學講座教授、黃乾亨黃英豪基金政治經濟學教授、香港經濟及商業策略研究所總監王于漸教授表示，當前世界變局正在加速演進，新冠肺炎疫情和俄烏危機的影響交織疊加，糧食和能源價格飛漲，全球經濟衰退陰影加重，而最貧困的人群遭遇的打擊最為沉重。儘管面臨嚴峻挑戰，但依然要積極應對，香港大學會持續為全球減貧事業貢獻智慧和力量，將貧困化為歷史予以塵封。

國家鄉村振興局蔣天寶副局長指出，消除貧困、改善民生是一個全球性話題，是各國政界、學界和社會各界的普遍關切。為鞏固拓展中國的脫貧攻堅成果要把發展作為根本之策：一是優化幫扶產業發展方向，二是優化幫扶產業發展路徑，三是強化幫扶產業聯農帶農機制，四是強化幫扶產業要素保障。

諾貝爾和平獎獲得者、格萊珉銀行創始人，素有「窮人的銀行家」美稱的Muhammad Yunus表示，貧窮不是窮人創造的，問題而是來自於傳統銀行的貸款系統，它限制了窮人的成長。應該重新設計貸款系統，讓世界上每一個人都可以擁有。讓窮人也能得到資金創業，其後還貸及慢慢脫貧，以此發揮他們未來成爲企業家的能力。微額貸款不單在孟加拉國成功推行，更能在挪威、法國及美國等發達國家獲得成功。貧窮應該回到歷史博物館，而不應該存在於我們現代的文明社會。