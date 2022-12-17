美股收市｜市場憂慮經濟衰退　美股連續第三日下跌　道指跌281點

市場憂慮美國聯儲局持續加息，引發經濟衰退，美國股市連續第三日下跌，也是連續第二周的下跌。12月16日周五收市道指下跌291點。



道指收市報32,910點，跌281點或0.8%；標指報3,852點，跌43點或1.1%；納指報10,705點，跌105點或1%。

美國運通跌近3%，卡特彼勒升近1%，分別是跌幅和升幅最大的道指成份股。

高盛集團可能裁員多達4000人，相當於全球員工總人數約8%，股價下滑1%。福特汽車表示原材料成本上升，將提高F-150 Lightning的價格，股價下跌7%。

部分股票逆市上升，Facebook母公司Meta獲摩根大通上調評級，並稱2023年不利因素將會緩解，股價上升2.8%。麥克薩科技（MAXAR）獲私募股權公司Advent International收購，股票大升124.8%。

美國聯儲局15日決定加息0.5厘，符合市場預期，但主席鮑威爾（Jerome Powell）表示繼續緊縮政策，利率將在2023年突破5%大關，拖累大市。傳統年尾的「聖誕老人式反彈」前景已經黯淡，全球大多數央行都採取了緊缩政策。