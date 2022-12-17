中泰國際顏招駿﹕對明年港股感樂觀　料市場於波折中上行

中泰國際策略師顏招駿於論壇上指出，對明年港股感到樂觀，市場會在波折中上行；又指出從周期角度港股及宏觀經濟在明年都是處於轉折年，其中中美主動去庫存周期將會持續至明年第三﹑四季，加上疫情反彈會對經濟帶來短暫影響，因此明年上半年盈利仍有向下修訂的壓力。



不過顏招駿亦指出，內地政策發力會促使經濟在下半年更佳，更認為中美有望同處於上升階段，相信明年港股主要是受到估值及風險溢價修復帶動。他進一步指出在全球衰退大背景下，企業盈利會從上游向下游傳導，相信中下游企業會有好佳表現。

整體而言顏招駿預料明年港股估值會有修復，可是修復空間有限。他指出現時港股整體市盈率為9.8倍，要反彈至11.5倍並不困難。不過未來利率水平會較過去10年為高，因此投資者要接受較以往低的估值中樞。

在談及未來可以留意的板塊時，顏招駿指出今年工業﹑科技﹑消費﹑公用事業及醫療保健表現較差，認為明年擁有較大反彈空間。他進一步指出明年的投資主題以政策推動及困境反轉為主，因此較看好工業及科技等前述5個範疇。他亦指出增長股在明年下半年在減息預期增加﹑估值提升及基本面改善等條件下，屆時有機會實現回報。