ESG投資主題內地方興未艾　專才稀缺　前景秀麗｜陳仕娜

金句王Elon Musk炮轟ESG是一場騙局，被「偽善的社會正義戰士」利用當成武器。世紀疫情來襲，加上氣候突變威脅生存環境，令ESG時來運到，華麗轉身成為投資界寵兒、商界最時尚的標籤，人人熱議，間間公司爭貼ESG friendly的符號。ESG概念源於16世紀倫理投資主張，2005年正式被聯合國提上議程，2016年港交所要求上市公司認真恪守ESG承諾，需提交年度報告，結果最得益的是撰寫報告的會計師行。



許多人知其然而不知其所以然，E是environmental ，S是social ，G是governance ，小學生也懂拼寫講，如何付諸實行，卻知易行甚難。

領先的公司將「可持續發展」原則納入所有營運環節，例如Walmart建立綠色供應鏈，對供應商、配送中心、賣場等所有環節提出環保要求，把碳排放、空氣、水污染等條款寫入合約。對於歷史悠久、規模龐大的企業，要從根本改變商業形態，推動起來如老鼠拉大笨象，舉步維艱。選擇付錢給廣告公司幫手塑造綠色形象，俗稱「漂綠」，自然乾手淨腳，效果亦立竿見影。

油企航空公司均強調對ESG追求

石油巨擘雪弗龍的電視廣告，機器在白雪皚皚的森林地下隆隆聲鑽油，待到春天重臨，熊寶寶又回到綠草如茵的草原上玩「碌地沙」，和諧得好像什麼也沒有發生過。漢莎航空Ig發放一張融合機身與鯊魚身體的飛機照片，帶出仿鯊魚皮特性的塗層能讓飛機順應氣流，減少燃料消耗。 「世界環境日」匈牙利威茲航空發圖推文，一名半樹半人的非裔老婦，站在鬱鬱蔥蔥的綠色森林中，內容是如何減少個人能源消耗，淡淡然敲動指尖即為環保出了分力。

ESG勢在必行，絕不是拍個廣告，上台拿幾隻獎，或在社交媒體發文抽水如此籠統簡單。又或是將減碳責任，捐筆款項轉價予第三方來執行，即能輕鬆變綠。航空公司支持「亞馬遜碳抵銷計劃」，受惠方卻被揭露曾砍伐國際自然保護聯盟紅色名錄內的易危樹種。碳排放減了多少，還來不及判斷，反而衍生更多道德的問題。

蘋果、大眾汽車，以至15%標普500成份股公司，宣布將高管薪酬與ESG達標率掛鈎，用錢鞭策首席執行官將關顧地球、社會福祉以及企業治理時刻掛在心上，否則隨時拎走其10%至20%的「蛋糕」。2008年的金融危機，發現企業ESG評分愈高，受風暴危及的程度愈低，證明高道德操作獲得投資人更大的信任，擁有更強頑的抗跌力。

內地對ESG投資方興未艾

2021年內地A股有超過二百個ESG主題的基金，資產規模近2,600億元人民幣，其數量更以年增三倍的速度飊漲。這個投資主題在中國方興未艾，這個範疇的專才矜貴稀缺，是一大機會，長遠前景秀麗、潛力無限。

【財經專欄】來一杯莫卡．陳仕娜｜耀才證券企業傳訊總監

簡介：由財經記者到公關，遊走媒體、地產及金融行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻笑怒罵中，也望讀者有所得著。

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