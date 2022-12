通脹與經濟發展　美聯儲鮑威爾面對最難的抉擇｜伽羅華

四年一度的世界盃今晚落幕,由球王美斯帶領的阿根廷隊對疊天才球星Mbappé在陣的法國隊,要押注那隊勝出,魚與熊掌皆我所欲,但真要揀一隊,私心希望美斯能為阿根廷奪得一屆世界盃,因為今屆肯定是他最後一屆,而早已榮譽滿身的Mbappé未來機會仍多,畢竟他在不足20歲已奪得世界盃冠軍。

在金融市場中,美聯儲同樣面對一項難以抉擇的難題,就是如何在打壓美國高通脹,同時避免經濟受到重創?可以預見,要管理好市場預期,拿捏分寸有如踩鋼線般困難,相信美聯儲主席鮑威爾每次發言時都能感受這股巨大壓力。

一如市場所料,今年12月最後一次議息會議加息半厘,鮑威爾揚言,明年加息幅度或高過目前預期,亦可能保持利率峰值到2024年。鮑老此番言論與本月初調子又有不同,令人深感憂慮的是今次FOMC成員較之前幾次達到更一致的共識,投資者擔心利率長期維持高位,恐令經濟陷入衰退,鮑老講話再次讓市場由天堂墮進地獄,美股三大指數連跌3個交易日。

道指跌幅逾0.8%,收報32920點,納指收報10705點,跌幅近1%,標指收報3852點,跌幅1.1%。若全周計,三大指數已連跌兩周,道指累跌近1.7%,納指累跌2.7%,標指跌近2.1%。蘋果公司收報134.51美元,Tesla更跌至52周低位,收報150.23美元,市後報149.06美元,有不少人問此時應不應撈蘋果公司及Tesla,答案容後披露。

記得鮑老12月初還說,不能只顧壓抑通脹讓經濟衰退重臨,之前則是不惜以犠牲經濟為代價,也要往通脹死裏打,上述都不是真像,事實是聯儲局的加息路線圖仍要看經濟指標,參考數據作出利率政策(Data-driven),局方重視的數據包括通脹(主要是個人消費開支PCE價格指數)、失業率(例如新領失業金人數及時薪變化)等,所以鮑老說好話不要太興奮,恐嚇市場的言論也不要太放在心,就以利率峰值維持到2024年來說,聯儲局口中的峰值變化快過翻書。

今年3月美聯儲掀開這輪加息潮的序幕,對今年聯邦基金利率中值預測為為1.75至2厘,5月份為3.25至3.5厘,9月份為4.25至4.5厘,今次對2023年底的預測重修為5至5.25厘,這一趨勢突顯美聯儲對通脹的誤判有多嚴重,以及抑制通脹的難度如何巨大。

目前市場正在消化美聯儲的鷹派立場,投資者情緒跌入冰點,大家憧憬的聖誕升市未見踪影,「新債王」Jefferey Gundlach預測美聯儲可能會再度加息25點子,但他認為12月加息半厘後,局方就不應該再加息。他補充,10年期與2年期收益率倒掛現象已經達到1980年代以來最嚴重的程度,是經濟面臨陣痛的預兆,他擔心美國將有75%機率陷入經濟衰退。

對沖基金Pershing Square創始人Bill Ackman表示,只有美國經濟陷入嚴重衰退,美聯儲才能實現2%的通脹目標,所以要實現這個目標已經不切實際,反而將之上調至3%將是長期增長更好的策略。

Ackman道出一個大家已知、但不願承認的全球經濟困局,就是在去全球化、向替代能源過渡及面對工資增長等因素下,2%通脹目標政策是不可能實現。

2%通脹目標政策最早由新西蘭政府提出,在該國成功在保持經濟增長下壓抑通脹惡化,受到多國引用,美國、日本及歐洲都以此管理通脹的核心政策,以往美國曾經為了刺激通脹至2%水平,進行超級量寬,將利率降至零水平一段頗長時間,但效果不彰。

在中美爆發貿易戰、中國盲目清零政策重創自身經濟、以及俄烏戰爭後,全球化格局出現巨變,各國通脹都創下40年新高,就看歐央行對歐元區經濟最新預測,區內消費者未來一年預期通脹為5.4%,未來三年維持3%,都高於2%官方通脹目標,看來這些國家是時候重訂通脹目標水平了,否則加息無止境。

