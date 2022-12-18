通脹與經濟發展　美聯儲鮑威爾面對最難的抉擇｜伽羅華

四年一度的世界盃今晚落幕，由球王美斯帶領的阿根廷隊對疊天才球星Mbappé在陣的法國隊，要押注那隊勝出，魚與熊掌皆我所欲，但真要揀一隊，私心希望美斯能為阿根廷奪得一屆世界盃，因為今屆肯定是他最後一屆，而早已榮譽滿身的Mbappé未來機會仍多，畢竟他在不足20歲已奪得世界盃冠軍。

在金融市場中，美聯儲同樣面對一項難以抉擇的難題，就是如何在打壓美國高通脹，同時避免經濟受到重創？可以預見，要管理好市場預期，拿捏分寸有如踩鋼線般困難，相信美聯儲主席鮑威爾每次發言時都能感受這股巨大壓力。

一如市場所料，今年12月最後一次議息會議加息半厘，鮑威爾揚言，明年加息幅度或高過目前預期，亦可能保持利率峰值到2024年。鮑老此番言論與本月初調子又有不同，令人深感憂慮的是今次FOMC成員較之前幾次達到更一致的共識，投資者擔心利率長期維持高位，恐令經濟陷入衰退，鮑老講話再次讓市場由天堂墮進地獄，美股三大指數連跌3個交易日。

鮑威爾揚言，明年加息幅度或高過目前預期，亦可能保持利率峰值到2024年。﹙資料圖片﹚

Tesla跌穿160美元支持位 後市堪憂

道指跌幅逾0.8%，收報32920點，納指收報10705點，跌幅近1%，標指收報3852點，跌幅1.1%。若全周計，三大指數已連跌兩周，道指累跌近1.7%，納指累跌2.7%，標指跌近2.1%。蘋果公司收報134.51美元，Tesla更跌至52周低位，收報150.23美元，市後報149.06美元，有不少人問此時應不應撈蘋果公司及Tesla，答案容後披露。

記得鮑老12月初還說，不能只顧壓抑通脹讓經濟衰退重臨，之前則是不惜以犠牲經濟為代價，也要往通脹死裏打，上述都不是真像，事實是聯儲局的加息路線圖仍要看經濟指標，參考數據作出利率政策（Data-driven），局方重視的數據包括通脹（主要是個人消費開支PCE價格指數）、失業率（例如新領失業金人數及時薪變化）等，所以鮑老說好話不要太興奮，恐嚇市場的言論也不要太放在心，就以利率峰值維持到2024年來說，聯儲局口中的峰值變化快過翻書。

今年3月美聯儲掀開這輪加息潮的序幕，對今年聯邦基金利率中值預測為為1.75至2厘，5月份為3.25至3.5厘，9月份為4.25至4.5厘，今次對2023年底的預測重修為5至5.25厘，這一趨勢突顯美聯儲對通脹的誤判有多嚴重，以及抑制通脹的難度如何巨大。

目前市場正在消化美聯儲的鷹派立場，投資者情緒跌入冰點，大家憧憬的聖誕升市未見踪影，「新債王」Jefferey Gundlach預測美聯儲可能會再度加息25點子，但他認為12月加息半厘後，局方就不應該再加息。他補充，10年期與2年期收益率倒掛現象已經達到1980年代以來最嚴重的程度，是經濟面臨陣痛的預兆，他擔心美國將有75%機率陷入經濟衰退。

全球格局面臨巨變 實現2%通脹政策不切實際

對沖基金Pershing Square創始人Bill Ackman表示，只有美國經濟陷入嚴重衰退，美聯儲才能實現2%的通脹目標，所以要實現這個目標已經不切實際，反而將之上調至3%將是長期增長更好的策略。

Ackman道出一個大家已知、但不願承認的全球經濟困局，就是在去全球化、向替代能源過渡及面對工資增長等因素下，2%通脹目標政策是不可能實現。

2%通脹目標政策最早由新西蘭政府提出，在該國成功在保持經濟增長下壓抑通脹惡化，受到多國引用，美國、日本及歐洲都以此管理通脹的核心政策，以往美國曾經為了刺激通脹至2%水平，進行超級量寬，將利率降至零水平一段頗長時間，但效果不彰。

在中美爆發貿易戰、中國盲目清零政策重創自身經濟、以及俄烏戰爭後，全球化格局出現巨變，各國通脹都創下40年新高，就看歐央行對歐元區經濟最新預測，區內消費者未來一年預期通脹為5.4%，未來三年維持3%，都高於2%官方通脹目標，看來這些國家是時候重訂通脹目標水平了，否則加息無止境。

馬斯克就算不賣Tesla，明年股價仍受基本因素而受壓。(Photo by Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/Vogue)

蘋果後年向第三方應用店開放歐洲App Store

當然，股市與經濟表現並非同步，美股走向還是要看市場對個股的看法。蘋果公司股價近期先受到全球智能手機銷售疲軟影響，後有其全球最大的鄭州生產線受員工出逃事件衝擊，未來數月該廠產量暴跌兩至三成，都打擊該公司旗艦機iPhone 14銷售，所以任何風吹草動，即便是小菜一碟，市場反應都有過激反應。

據彭博報道，蘋果為滿足歐盟將於未來數月生效的《數字市場法案》，計劃於2024年允許其iPhone和iPad用戶使用第三方應用商店替代App Store，這一舉措可以讓第三方應用軟體開發商避開高達三成的蘋果稅，而且預計Google母企Alphabet很快跟進。

摩根士丹利認為，這對蘋果整體營收的影響並不大，預估蘋果即便失去歐盟所有的App Store收入，對公司2024財年服務業務收入的影響為4%，對整體營收的影響為1%。市場最擔心的是美國監管機構何時跟進，馬斯克在入主推特後，也曾抱怨蘋果稅太高，其後可能與蘋果公司達成某種默契，以換取推特不被剔出App Store，他也識時務地沒有再針對蘋果，似乎要以立法方式瓦解蘋果服務的壟斷地位，暫時未成氣候，所以低撈蘋果的值博率高於Tesla。

馬斯克自收購推特後，再狂賣約36億美元Tesla股票，為推特長期作戰先儲足銀彈，所以投資者低撈Tesla前，要先確認推特財政上了軌道才行，現階段並非入市的時機，而且電動車市場亦出現供過於求的問題，馬斯克就算不賣Tesla，明年股價仍受基本因素而受壓。

【財經專欄】大盤漫談．伽羅華

資深財經傳媒人，多年來見證金融市場蛻變，在即食資訊年代，堅持深入調研和理性分析，現以自由人身份從事商業諮詢工作。

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