恒指收跌97點　東方海外全日跌近一成　ATM逆市升

美股上周五是「四巫日」，三大指數均跌約1%。惟反映中概股表現的中國金龍指數逆市倒升0.35%。



【16:10】港股收跌97點

恒生指數收報19352點，跌97點；恒生科技指數收報4125點，跌0.58%。大市成交額僅僅達千億，錄1,006.65億元。

東方海外全日表現最曳，跌近一成，收報138元，為表現最差藍籌。

科技股逆市造好，ATM均錄升幅，美團漲1.65%，為科技指數表現最好成份股。至於騰訊及阿里分別升1.14%及0.69%。

【15:00】上證收市跌近2%

A股收市普遍向下，三大指數均跌超1%，其中滬指午後跌幅擴大至2%，一度跌破3100點關口。

板塊方面，僅教育、酒店等少數板塊上漲。醫藥醫療股全日向下，證券板塊走低，煤炭、油氣開採等周期板塊走弱。截至收盤，滬指報3107點，跌1.92%；深成指報11124點，跌1.51%；創指報2346點，跌1.14%。

恒生指數相對強硬，跌幅維持約百點，於19300點水平徘徊。個股方面，線上醫療平台股跟隨A股相關板塊回落，阿里健康（0241）跌近9%，報7.36元；京東健康（6618）跌近半成；平安好醫生（1833）跌逾6%。

【12:00】半日跌88點

恒指半日收跌88點或0.45%，報19362點，成交額602億元。恒生科技指數收報4134點，跌0.34%。

重磅股拖累大市回軟，友邦（1299）、建行（0939）跌超1%。東方海外（0316）半日跌逾8%，報139.4元，暫為跌幅最大藍籌。

科技股造好，阿里巴巴、美團升近2%。

【11:30】A股三大指數中午收跌

A股三大指數上午受壓，滬指跌幅擴大至1.3%，創業板指衝高回落。板塊方面，教育板塊早間持續強勢；醫藥醫療板塊全線調整。

兩市個股跌多漲少，逾4,000隻個股下跌，新冠治療板塊跌幅居前。

港股亦受累向下，恒生指數早段拉升300點後升幅持續收窄，其後一度倒跌逾百點，低見19276點。最新報19360點，跌90點。

【10:15】港股升逾300點後受阻

恒生指數升幅一度擴大至335點，高見19786點。其後升幅回順，最新升不足100點。

科技股領漲大市，美團升幅擴大至3.7%；阿里巴巴（9988）亦升超3%；網易（9999）升2.7%。

短視頻概念股早段拉升，微盟集團（2013）一度漲超6%，最新升2.6%；快手（1024）升超3%；嗶哩嗶哩（9626）升2%。

醫藥股普遍受壓，金斯瑞（1548）跌半成；康龍化成（3759）跌3%；藥明生物（2269）及藥明康德（2359）齊跌逾1%。

【09:20】港股高開21點

恒生指數今早高開21點或0.11%，報19472點。恒生科技指數則漲0.52%，報4170黠。

成分股方面，ATMXJ普遍向上，其中美團（3690）升超2%。

博企先後公布獲批賭枱數目，賭股普通受壓，金沙（1928）跌1.5%；銀娛（0027）亦跌1%。