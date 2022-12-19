A股上午受壓 新冠治療板塊領跌 恒指倒跌約百點｜持續更新
撰文：翟梓謙
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美股上周五是「四巫日」，三大指數均跌約1%。惟反映中概股表現的中國金龍指數逆市倒升0.35%。
【11:30】A股三大指數中午收跌
A股三大指數上午受壓，滬指跌幅擴大至1.3%，創業板指衝高回落。板塊方面，教育板塊早間持續強勢；醫藥醫療板塊全線調整。
兩市個股跌多漲少，逾4,000隻個股下跌，新冠治療板塊跌幅居前。
港股亦受累向下，恒生指數早段拉升300點後升幅持續收窄，其後一度倒跌逾百點，低見19276點。最新報19360點，跌90點。
【10:15】港股升逾300點後受阻
恒生指數升幅一度擴大至335點，高見19786點。其後升幅回順，最新升不足100點。
科技股領漲大市，美團升幅擴大至3.7%；阿里巴巴（9988）亦升超3%；網易（9999）升2.7%。
短視頻概念股早段拉升，微盟集團（2013）一度漲超6%，最新升2.6%；快手（1024）升超3%；嗶哩嗶哩（9626）升2%。
醫藥股普遍受壓，金斯瑞（1548）跌半成；康龍化成（3759）跌3%；藥明生物（2269）及藥明康德（2359）齊跌逾1%。
【09:20】港股高開21點
恒生指數今早高開21點或0.11%，報19472點。恒生科技指數則漲0.52%，報4170黠。
成分股方面，ATMXJ普遍向上，其中美團（3690）升超2%。
博企先後公布獲批賭枱數目，賭股普通受壓，金沙（1928）跌1.5%；銀娛（0027）亦跌1%。