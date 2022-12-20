政府將放寬宴會人數上限　富臨仍瀉9%　恒指跌近240點｜持續更新

美國股市衰退陰霾下連跌4日，道指更一度在周一（19日）跌穿32600點。今早亞太區股市亦偏軟，韓股及澳洲股市均回落。商品市場則走勢個別，其中原油價格在亞洲交易時段上揚，金價卻回軟。



【11:43】醫衛局將宣布放寬宴會人數上限餐飲股走勢個別

行政長官李家超指出，醫衛局會在今午宣布放寬部份社交距離措施，包括再放寬會人數上限。不過餐飲股走勢個別，敘福樓（1978）升2.9%，翠華（1314）飆16.9%。富臨（1443）跌9.1%，大快活（0052）跌1.2%。

恒指最新報19114點，跌238點，國指跌119點，報6484點，科指跌96點，報4028點。

【10:13】港股跌勢收窄

港股跌幅收窄，恒指最新報19206點，跌145點，國指跌79點，報6525點，科指跌69點，報4055點。

碧桂園服務（6098）跌5.8%，報2.78元。

吉利（0175）跌3.5%，報11.7元。

美團（3690）跌1.5%，報176.1元。

【09:44】港股跌幅擴大至逾300點

港股跌勢加劇，跌幅擴大至逾300點，最新報19024點，跌328點，國指跌136點，報6468點，科指跌110點，報4014點。

龍湖（0960）及碧桂園（2007）均跌逾3%。

舜宇（2382）跌3.2%。

零售股方面，周大福（1929）跌2.7%。

【09:25】港股低開近200點

恒指最新報19156點，低開195點，國指低開75點，最新報6529點，科指最新報4057點，低開67點。

旭輝（0884）及雅居樂（3383）齊宣布配股，最新報1.14元及2.39元，跌14.3%及14.9%。

昨日大跌的濠賭股今日仍偏軟，美高梅（2282）最新報7.64元，平開，澳博（0880）最新報3.9元，低開0.8%。

科技股方面，阿里（9988）最新報85元，低開2.4%；騰訊（0700）最新報318.8元，低開0.5%。