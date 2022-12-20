港交所CEO期待明年為市場帶來更多互聯互通　對未來充滿信心

香港交易所（0388）行政總裁歐冠昇就今年作出回顧，表示今年在實現建設「面向未來的領先市場」的企業願意有重大進展，又指出年內公布或落實多項戰略及營運提升措施。他並表示對明年為市場帶來更多機會及互聯互通，感到期待。



今年3月公布三大戰略

港交所於回顧內指出，今年為格外繁忙而充實的一年，多項新舉措得以落實或公布，提升了香港作為國際金融中心的長期競爭力和吸引力。儘管面對宏觀經濟及地緣政治的重重挑戰，香港金融市場仍保持韌性和穩健，下半年首次公開招股市場的活動增加，而衍生產品市場的表現亦尤為強勁。

港交所表示在今年3月公布了建設「面向未來的領先市場」的企業願景，並確立實現願景的三大戰略：連接中國與世界、連接資本與機遇、連接現在與未來。年內，香港交易所致力落實各項企業戰略，未來亦會繼續企業轉型的進程，進一步提升香港金融市場的吸引力，鞏固香港作為東西方超級聯繫人的角色。

截至11月底年內累計上市新股69隻

截至11月30日，香港交易所共有69隻新股上市，集資額達878億元，其中42隻新股於下半年上市，數目幾乎是上半年的兩倍。今年共有51隻來自新經濟行業的新股，佔期內集資額的72.7%。今年12月（截至 12 月 20 日），香港交易所又迎來了9隻新股上市。

為進一步支持新經濟領域創新公司的集資需求，香港交易所於9月刊發了有關特專科技公司新上市規則的諮詢文件。建議的新規定若獲採納，將會為來自五個科技行業的公司提供於香港上市的新渠道，並將進一步發展香港資本市場活躍而多元化的新經濟生態圈。

香港是全球最廣泛且最具活力的離岸A股衍生產品生態圈，於2022年，香港交易所MSCI中國A50互聯互通指數期貨合約成交量持續高企，美元兌人民幣（香港）期貨成交量更於11月創出新高。首隻MSCI中國A50互聯互通指數期貨衍生權證亦於8月上市，為投資者帶來更多可用於管理中國持倉的風險管理工具。為進一步提高香港市場的競爭力，香港交易所實施了多項與市場運作相關的優化措施，包括於5月推出衍生產品假期交易，讓投資者可以在香港公眾假期時，繼續買賣其基礎證券所在市場仍然開放交易的非港元計價衍生產品。於12月，香港交易所旗下證券市場推出了港幣-人民幣雙櫃台模式及雙櫃台莊家機制，進一步便利人民幣櫃台在香港上市、交易及結算，並提升香港作為全球首選離岸人民幣中心的地位。

推出港幣—人民幣雙櫃枱

香港交易所於2022年迎來了共26隻新上市的交易所買賣產品 （ETP）。截至2022年11月，香港上市的ETP總數共有168隻，平均每日成交金額達到118億元，較2021年同期上升50%。2022年亦是數碼資產投資選項發展蓬勃的一年 — 亞洲首批兩隻加密資產ETF於12月在香港交易所上市。

香港交易所一直致力提倡ESG管治、披露及投資機遇，更於今年10月推出了全新的香港國際碳市場Core Climate，提供了一個高效而透明的碳信用產品及其他綠色金融工具交易平台。Core Climate 推出短短一個月內，已有約400,000噸的中國及全球碳信用產品於平台上買賣，成為了亞洲最活躍的自願碳市場之一。於今年7月成立的香港國際碳市場委員會亦促成了Core Climate的成立，委員會會繼續就發展香港碳生態圈提供寶貴意見，並與香港交易所持續積極合作。

香港交易所為市場提供各類可持續、綠色及社會責任相關投資產品資訊的網上平台STAGE，在今年同樣表現可觀，現時共展示112隻以可持續發展為重點的產品（例如債券及ETF）的資訊，一年前為86隻。

歐冠昇﹕年內已就專精特新企業上市新規進行諮詢

歐冠昇表示：「香港交易所今年在實現我們建設『面向未來的領先市場』的企業願景方面有重大進展。儘管宏觀環境不時帶來挑戰，但我們順利公布或落實了多項重要的戰略及營運提升措施，對我們的市場的短期或長期發展都有深遠的意義。今年，互聯互通機制以前所未有的速度升級擴容，這些令人鼓舞的新進展將進一步提升我們作為中國與全球市場的超級聯繫人的角色。今年推出的有關特專科技公司上市新規的諮詢以及Core Climate國際碳市場亦是我們重要的里程碑，將大大提升香港市場的吸引力和競爭力，為我們繼續塑造亞洲以至全球資本市場的未來奠定堅實基礎。」

歐冠昇續說：「我代表香港交易所衷心感謝我們在香港、中國內地及全球的客戶、業務夥伴、監管機構和我們的社區在這一年堅定地支持我們的工作。我們對未來充滿信心，並期待在2023年為市場帶來更多機會及互聯互通。」