香港上月CPI按年升1.8%　與10月一致　電力燃氣及水升幅14.3%

政府公布上月本港消費物價指數（CPI）按年升幅為1.8%，升由與10月一致。若剔除所有政府一次性紓困措施影響，上月基本通脹率按年升幅為1.7%，同樣與10月時升幅一致。



經季節性調整的綜合消費物價指數，截至11月的3個月平均每月升幅為0.2%，與10月時的3個月升幅相同。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應升幅均為0.1%。

統計處又指出，上月甲類﹑乙類及丙類消費物價指數，按年升幅分別為1.8%﹑1.7%及1.8%。10月三項消費物價指數按年升幅分別為2%﹑1.7%及1.8%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，甲類﹑乙類及丙類CPI升幅分別為1.8%﹑1.7%及1.8%。

政府指出上月電力﹑燃氣及水按年升14.3%﹑衣履升5.2%﹑外出用膳及外賣升幅為3.6%，基本食品升幅為3.3%，煙酒升幅為1.7%，交通升1.6%，雜項服務升1.6%，雜項物品升幅0.4%。

耐用品價格按年跌1.6%

政府又表示，上月耐用品價格跌1.6%，住屋跌0.1%。

政府發言人表示，11月基本消費物價通脹維持溫和。食品價格的按年升幅仍然相對較快，能源相關項目和衣履價格繼續明顯上升，不過其他主要組成項目承受的價格壓力仍然大致受控。

在許多主要經濟體通脹高企下，進口價格壓力料會維持顯著，但本地成本壓力大致輕微，總體而言應有助通脹在短期內保持溫和。政府會繼續留意情況。