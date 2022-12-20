恒大：首11個月銷售金額291億人民幣　已交付逾100輛「恒馳5」

中國恒大（3333）公布，努力爭取多家建築公司和建築材料供應商的支持，631個已售和未交付項目基本復工。今年首11個月，累計交付約25.6萬套房屋，總建築面積約2,871萬平方米；期內實現合約銷售金額291.24億元人民幣，合約銷售面積351.62萬平方米。

中國恒大新能源汽車，自主研發的新能源汽車恒馳5汽車在今年9月16日正式量產，首批量產車已於今年10月29日開始交付。截至本月7日，已交付超過100輛車。

集團的2021年審計工作及2022年中期業績之審閱工作尚在進行中，該公司將在切實可行情況下盡快發布2021年經審核年度業績及2022年中期業績。

該公司正與其財務及法律顧問積極推進境外債務重組工作，並與若干境外債券持有人及其顧問進行溝通與建設性接洽，以推動經各方同意的集團境外債務重組方案的制訂。目前，各方在重組方案框架、關鍵條款方面的分歧正在不斷收窄。下一步，該公司將繼續與有關境外債權人開展積極和建設性的對話，保持相向而行的良好勢頭，以期盡快在重組方案條款方面達成一致意見。

該公司正與恒大物業(06666)商討償還該質押所涉及款項的方案。方案主要透過集團轉讓資產予恒大物業抵消相關款項。

該股自今年3月21日停牌，將繼續停牌。