恒生指數升幅收窄至61點　醫藥股當炒　藥明生物升近3%｜持續更新

美國股市周二（20日）高收，道指曾迫近33000點關口，最終未能重上此大關。亞太區股市方面，日本央行調整10年期國債孳息率上下波幅，引發當地股市昨日大瀉逾600點，今早出現反彈。個股方面，美國電動車生產商Tesla於周二大跌逾8%。此外商品市場於亞洲交易時段上揚，紐約期油升逾1%。



【10:25】申洲抽升近5%成表現最佳藍籌

港股升幅收窄，最新報19156點，升61點，國指升21點，報6493點，科指升21點，報4017點。

醫藥股上揚，藥明生物（2269）升2.9%，阿里健康（0241）升2.8%，中生製藥（1177）升2.3%。

申洲國際（2313）升4.9%，為目前表現最佳藍籌股。

【09:27】港交所及滙豐均高開1%

恒指最新報19190點，升96點，國指升24點，報6496點，科指最新報4017點，升20點。

科技股方面，阿里（9988）最新報84.45元，高開0.5%，騰訊（0700）高開0.5%，美團（3690）升0.4%。

金融股方面，港交所（0388）最新報328.6元，升1.1%，滙豐（0005）高開1.3%。

汽車股方面，比亞迪（1211）低開0.8%，蔚來（9866）高開1.9%。