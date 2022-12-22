恒生指數升幅擴大至近500點　科指收復4200點｜持續更新

美國企業業績及當地經濟數據表現均優於市場人士預期，帶動美股在周三（21日）大幅上升，其中道指飆逾500點，重上33300點。不過今早亞太區股市未有跟隨美股升勢，日韓兩地股市早段升幅不足0.5%。商品市場方面，油價續上揚。匯市方面，日圓兌美元仍偏強，今早再次突破132水平。



【10:12】港股曾升逾500點

大市升幅進一步曾擴大至逾500點，恒指最新報19650點，升490點，國指報6697點，升196點，科指升177點，報4202點。

【09:56】恒指升幅擴大至逾400點

恒指升幅擴大至逾400點，恒指最新報19567點，升406點，國指升159點，報6660點，科指升136點，報4161點。

李寧（2331）升4.5%，百度（9888）升4.4%，報111.4元，碧桂園服務（6098）升4.3%，聯通（0762）升4.1%。

【09:26】恒指高開376點

恒指最新報19537點，高開376點，國指高開133點，報6633點，科指高開109點，報4134點。

內房股今早上揚，碧桂園（2007）高開2.6%，龍湖（0960）高開2.7%。

科技股方面，阿里（9988）高開2.4%，騰訊（0960）升2.6%，美團（3690）升3.2%。

金融股方面，滙豐（0005）升1.3%，報48.1元，港交所（0388）升2.2%。