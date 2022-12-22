滬深股市低收　日台韓股市齊上揚　恒指升逾500點｜持續更新

美國企業業績及當地經濟數據表現均優於市場人士預期，帶動美股在周三（21日）大幅上升，其中道指飆逾500點，重上33300點。不過今早亞太區股市未有跟隨美股升勢，日韓兩地股市早段升幅不足0.5%。商品市場方面，油價續上揚。匯市方面，日圓兌美元仍偏強，今早再次突破132水平。



【15:27】內地股市低收

內地股市低收，上證收市報3054點，跌13點，深成指數收市報10876點，跌35點，滬深300指數收市報3836點，升5點，創業板指數收市報2295點，跌8點。

亞太區股市方面，日股升120點，報26507點，台股收市報14442點，升208點，韓股收市報2356點，升27點。

恒生指數最新報19667點，升507點，國指升207點，報6707點，科指升172點，報4197點。

【14:20】港股升幅收窄至450點

港股升幅在午後收窄，恒指最新報19610點，升450點，國指升185點，報6686點，科指升157點，報4182點。

海底撈（6862）升7.4%，申洲（2313）升7.3%，李寧（2331）升7.1%，京東（9618）升5.7%，美團（3690）升5.4%。

【12:26】港股半日升逾500點

港股今早表現突出，受外圍股市抽升帶動，港股半日揚逾500點，成交額接近600億元。

恒指中午收市報19688點，升528點，國指升209點，報6710點，科指升185點，報4210點。

內需股表現突出，海底撈（6862）升8.9%，李寧（2331）升6.8%，安踏（2020）升5.4%，蒙牛（2319）

工業股方面，申洲（2313）升6.6%，裕元（0551）升0.9%。

科技股方面，京東（9618）升6.3%，阿里（9988）升4.8%，騰訊（0700）升3.9%，美團（3690）升5.7%。

內房股上揚，碧桂園（2007）升1.5%，龍湖（0960）升3.1%，潤地（1109）升0.7%，旭輝（0884）升4.5%。

物管股方面，碧桂園服務（6098）升5%。

【10:12】港股曾升逾500點

大市升幅進一步曾擴大至逾500點，恒指最新報19650點，升490點，國指報6697點，升196點，科指升177點，報4202點。

【09:56】恒指升幅擴大至逾400點

恒指升幅擴大至逾400點，恒指最新報19567點，升406點，國指升159點，報6660點，科指升136點，報4161點。

李寧（2331）升4.5%，百度（9888）升4.4%，報111.4元，碧桂園服務（6098）升4.3%，聯通（0762）升4.1%。

【09:26】恒指高開376點

恒指最新報19537點，高開376點，國指高開133點，報6633點，科指高開109點，報4134點。

內房股今早上揚，碧桂園（2007）高開2.6%，龍湖（0960）高開2.7%。

科技股方面，阿里（9988）高開2.4%，騰訊（0960）升2.6%，美團（3690）升3.2%。

金融股方面，滙豐（0005）升1.3%，報48.1元，港交所（0388）升2.2%。