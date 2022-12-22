日政府小組成員料明年大規模貨幣刺激將逐步退出

日本央行今年最後一次議息會議上，行長黑田東彥落實將10年期國債孳息率上下波幅範圍，擴大至正負0.5%，刺激日圓兩日間大幅反彈。路透引述銀行業專家、日本政府放鬆管制小組成員Nana Otsuki表示，日本央行明年可能會繼續逐步退出大規模刺激措施。



Otsuki指出，隨着通脹率上升、就業市場收緊及其他主要央行收緊貨幣政策，日本央行本周調整國債孳息率控制政策，允許長期利率上升，這並不令人驚訝。

她認為，到明年中，日本央行可能會對政策框架進行檢視，並調整其鴿派的前瞻性指引，為最終退出超寬鬆的貨幣政策奠定基礎。她又指，長期的超寬鬆政策也有可能使日本的房地產市場過熱。央行沒有什麼選擇，只能逐步走向政策正常化。

她又指，日本央行明年還可能進一步擴大其10年期孳息率上限的範圍，因通脹率上升給長期利率帶來上行壓力。不過，提高10年期孳息率目標的門檻，可能會很高，因這樣做就相當於貨幣緊縮，央行很可能會等到確定預期中的美國經濟衰退觸底後，才再做決定。

物價方面，在穩健的工資增長和強勁的國內需求推動下，明年通脹率可能保持在日本央行2%的目標之上。