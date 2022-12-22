惠譽﹕國有房企及領先民營房企　可從市場情緒改善獲外部融資

內地為支持房地產行業已推出多項措施，當中包括涉及容許房企再融資措施。投資評級機構惠譽發表報告，指出內地國有房企及領先的民營房企可望因市場情緒紓緩﹑市場集中度高而改善外部融資，不過較弱的民營企業仍需內部資金，或要進行債務重組。



惠譽指出房企復蘇可否持續，取決於房地產需求恢復，很大程度視乎在新冠肺炎防控放寬下，內地個人收入前景會否改善，及當局是否再推出支持房地產政策。

中證監在上月底公布恢復上市房企及涉房上市公司再融資，為13年來首次。惠譽指出政策有助促進強大母企支持的房地產開發商去槓桿或擴張。不過對於陷入困難的內房，由於投資者意願低，以及股權融資監管障礙，有關政策鼓勵作用不大。

24間銀行已與50家房企簽貸款協議

人民銀行及銀保監上月底推出16條金融政策，增加銀行貸款意欲。惠譽指出截至12月5日，已有24間銀行與50家房企簽署戰略協議，總授信額度為3.1萬億元人民幣。當局亦窗口指導四大國有銀行，向五家龍頭民企內房提供離岸貸款，以其國內資產為抵押，以償還包括美元債券在內的離岸債務。

此外，人行亦計劃通過其再貸款機制，向願意購買開發商在岸債券的銀行提供低成本貸款，以振作投資者情緒。