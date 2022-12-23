電視廣播公布兩項交易　涉與大股東黎瑞剛關連交易

電視廣播(0511)公布，旗下TVB Venture將認購Imaginen發行的262.11萬份無投票權C類單位，代價為2,000萬美元(約1.56億港元)，將使用ITT向TVB Venture作出的資本還款3500萬美元的一部分支付。

由於有關付款將由ITT代表TVB Venture直接向Imagine作出，故TVB Venture將不會因認購事項產生現金支出。

同時，TVB Venture向華人文化集團訂立協議，出售其持有ITT的10%權益，即承兌票據中本金額連同應計但未支付的利息約1,000萬美元的待售票據及10份ITT A類單位，相當於按悉數攤薄基準計ITT全部已發行股本約5%，代價約1,000萬美元(約7,800萬港元)。

由於上述交易，電視廣播將獲得Imagine不足5%的直接股權，以及約2,500萬美元(約1.95億港元)的現金所得款項。

Imagine為一間總部位於美國加利福尼亞州的獨立內容工作室，專注於開發及製作電影、有劇本及無劇本的電視、紀錄片及其他屏幕媒介。ITT為一間由TVB Ventures及Imagine各擁有50%股權的合營公司，主要業務是為美國及國際市場的電視節目(包括電視劇及紀錄片)製作撥資。

黎瑞剛為電視廣播大股東，華人文化集團由其控制，因此構成電視廣播的關連交易。