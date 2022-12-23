聖誕假前恒指全日跌86點　比亞迪插近4%　聯通逆市揚近7%

美國第三季國內生產總值(GDP)最後修訂為增長3.2%，較預期強勁，市場擔心美國加息步伐持續。美股周四偏軟，道指一度挫逾800點，收跌1.05%，而標指及納指亦分別挫1.45%及2.18%。 反映中國概念股表現的金龍中國指數亦挫逾1%。



【16：10】恒指跌86點

恒指跌86點，收報19593點，成交799.6億元。科指跌2%，報4124點。

阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）跌逾1%，美團（3690）跌近2%。

友邦 （1299） 、藥明生物 （2269） 逆市升逾3%，聯通 （0762） 升近7%。

另外，比亞迪電子 （0285） 挫逾一成，比亞迪 （1211） 跌近4%。

【14：36】恒指跌過百點

恒指跌106點，報19572點；科指跌2.21%，報4117點。

聯通 （0762） 升近6%，報4.94元；中電信 （0728） 升逾2%，惟中移動（0941）跌0.38%。

比亞迪 （1211） 跌5%，低見191.4元。該公司執行副總裁廉玉波周四在深圳舉行的APEC 2022中小企業工商論壇上表示，這幾天由於不少工人感染了新冠，嚴重影響了生產，每天生產的汽車要減少2,000到3,000輛。

【13：07】恒指午後跌145點

恒指午後跌145點，報19533點；科指跌2.25%，報4115點。

阿里巴巴（9988）跌近2%，美團（3690）跌逾2%，騰訊（0700）跌0.68%。

另外，比亞迪電子 （0285） 挫近11%，比亞迪 （1211） 跌逾4%。

【12：05】恒指半日跌100點

恒指半日跌100點，報19578點，成交444億元；科指跌1.9%，報4129點。

ATM跌0.4%至逾1%，友邦 （1299） 逆市造好，半日升3%，報86.4元。

另外，比亞迪電子 （0285） 挫逾9%，比亞迪 （1211） 跌逾4%。

【11：05】恒指好淡爭持

恒指跌59點，報19619點；科指跌1.63%，報4141點。

老恒和（2226）今早復牌股價暴瀉，一度低見0.97元，急瀉逾68%，其後收復部分失地，最新報1.2元，大跌逾60%。公司表示，已達成所有復牌指引，包括刊發所有仍未公布的財務業績等。此外，集團前董事股份被強制執行。

汽車股插水，比亞迪 （1211） 挫逾4%，吉利 （0175） 、長汽 （2333） 跌3%，廣汽 （2238） 跌逾1%。

【10：04】恒指好淡爭持

恒指升2點，報19681點；科指跌0.59%，報4185點。

阿里巴巴（9988）跌0.8%，騰訊（0700）升0.31%，美團（3690）跌0.59%。另外，友邦（1299）升近3%

舜宇光學科技﹙2382﹚插逾1%，報91.2元。

【09:25】港股低開近300點

港股今早亦低開近300點，恒指開報19382點，跌296點或1.51%；國指開報6599點，報117點或1.74%；科指開報4113點，挫96點或2.3%。成交額12億元。

其中，舜宇光學科技﹙2382﹚低開3.9%，為表現最差藍籌股。