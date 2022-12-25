阿根廷贏法國不只靠美斯　從世紀之戰悟出的投資原理丨林子傑

2022年世界杯決賽，阿根廷擊敗法國的球賽，被譽為歷史上最偉大的足球比賽。這場比賽不僅精彩，全世界還見證了美斯(Lionel Messi)射入阿根廷三個入球中的兩個並終於獲得大力神杯的完美結局。美斯在世界杯的出場次數，比歷史上任何人都多。在 2014 年阿根廷更以一比零的成績敗給了德國，令他和大力神盃擦身而過。除了世界盃冠軍，美斯幾乎取得了足球領域內所有其它的重要成就。他被隊友和成群結隊的阿根廷球迷抬著在盧賽爾體育場(Lusail Stadium)的場景，將成為體育界最令人難忘的集體回憶之一。

不少投資經理在討論這場比賽時都有感而發，覺得過去兩年投資市場拋給我們的挑戰，就跟這場世界級比賽一樣。在 2020-2021 年，大家通過投資顛覆性科技初創企業（disruptive technology start-up)和虛擬資產，獲得的投資回報和自信在2022 年消失殆盡，就像阿根廷在領先二比零的時候，被法國的麥巴比(Mbappe)大演帽子戲法及兩次追回落後的感覺一樣。

足球和投資組合的成功都是團隊努力的結果

即使美斯被譽為「過去二十年最偉大的足球運動員」，如果沒有守門員馬丁尼茲(Emilian Martinex) 撲出了兩次互射十二碼攻門，和天使迪馬利亞(Angel Di Maria)成功創造了第一個十二碼的進球機會和射入了第二個入球，阿根廷也不能只靠美斯贏得比賽。但這些支持性(supporting)的角色，常常被球迷甚至他們的隊友所忽視。

不少投資組合在 2022 年在債股一同下跌的情況下，因貨幣市場基金（money market fund) 和銀行存款(bank deposit)等不起眼的現金配置，而大幅減少了因傳統風險資產引發的虧損。雖然現金類投資在低息環境下，都不受投資者歡迎，但每種資產類別或投資策略，都有機會在不同的市場條件下發揮自身優勢。

足球和市場同樣變幻莫測

2022年世界盃，令很多球迷感到意外的三大事件是，37歲的C朗拿度(Cristiano Ronaldo)在葡萄牙16強對瑞士的比賽中被換下坐冷板凳；摩洛哥(Morocco)成為有史以來第一支能進入世界杯半總決賽的非洲球隊；曾經獲得四次世界足球冠軍的意大利，在進入決賽圈之前已經被淘汰。

投資者的投資策略不應該一成不變，即使他們在過去曾經成功創造巨額回報，投資者應該不斷調整他們的投資策略，來應對瞬息萬變的市場。成為一個成功的投資者是一段旅程，就像摩洛哥的足球一樣，這段旅程可能充滿失敗，但持續的努力和堅強的信念，在歷煉後可以帶來成功。

體育和可持續投資能將人們聚集在一起

我們目前生活在全球充滿衝突和不穩定的時期里，但在過去的數星期，世界盃的魅力打破了界限，讓全世界的球迷團結起來，慶祝這些精彩的比賽。可持續投資（sustainable investment) 也已經將來自不同背景、但擁有相同理念的人們聚集在一起，一同創造一個可持續發展的未來。

2022 年對於許多人來說絕對是艱難的一年，尤其是對於香港的金融從業員，但2023 年有可能是個轉折點——願大家可以像阿根廷一樣，加時過後，在互射十二碼時段，獲得最後勝利！

祝大家聖誕快樂，新年快樂！

【財經專欄】馬山歸來不看岳．林子傑

作者介紹：馬山資本董事總經理，資深投資人，半個媒體人。香港浸會大學校董會成員，香港證券及投資學會（HKSI）董事會成員， 香港社會創投基金（SVHK）非執行董事，上市公司和投資基金的非執行董事。特許財務分析師（CFA）及註冊會計師。

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