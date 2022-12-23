金管局季度︰港銀首三季稅前溢利跌12%

金管局發表12月份季報顯示，零售銀行整體除稅前經營溢利今年首三季按年減少11.7%，主要原因是呆壞賬準備金增加以及收費及佣金收入減少，但部分跌幅被淨利息收入上升所抵消。零售銀行淨息差擴濶至1.17%，去年同期為0.98%。

第三季，銀行業貸款總額減少1.5%，其中貿易融資、在香港境外使用的貸款及在香港使用的貸款分別減少7%、3%及0.4%。中國內地相關貸款在同期亦減少1.9%至4.71萬億元，佔資產總額的15.3%。銀行業存款保持穩定，存款總額在第三季增加0.3%，其中美元存款增加4%，港元存款則減少2.7%。

至於貸款質素、流動性狀況及資本充足水平，銀行體系的特定分類貸款比率由上一季的1.1%升至今年第三季末的1.19%。中國內地相關貸款的特定分類貸款比率亦由1.5%升至1.8%。同期，信用卡貸款拖欠比率由0.25%下降至0.24%，住宅按揭貸款拖欠比率亦由0.05%下降至0.04%。

銀行體系的流動性及資本維持充裕。第1類機構的平均流動性覆蓋比率在第三季為156.3%，遠高於100%的法定最低要求。本地註冊認可機構的總資本比率在9月底為19.9%，遠高於8%的國際最低要求。

金管局補充，香港銀行體系繼續維持穩健，銀行的資本及流動性狀況保持良好。特定分類貸款比率上升，但仍維持在健康水平。