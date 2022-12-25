Tesla膺大科企跌幅之冠　明年還有戲唱嗎？｜伽羅華

對大部分投資者來說，2022年股債匯市場出現多年未見的殺跌場面，面對俄烏戰爭、中國防疫政策失敗，各國央行因此大幅收緊銀根，就算被視為新經濟引擎的大科企，股價從峰值都要勁跌三成至七成，股債匯一片蕭殺，如果此刻要展望明年金融市場，一般看法都傾向悲觀，但事實是否如此？



Tesla股價累跌七成

先盤點今年科技股的表現，納指迄今跌兩成八，但不少大型科技股卻遠遠跑輸大盤，蘋果公司表現已經最具靱性，全年跌兩成七，其他更不忍卒睹，谷歌母企Alphabet跌三成八，Amazon、Nvidia及Netflix股價均被腰斬，Facebook母企Meta也要跌六成五，但未料到的是，跌得最傷的竟然是Tesla，跌幅達七成，最新報123.15美元，向一百美元大關進發。

受到需求放緩影響，車廠需要減價促銷，分析家普遍看淡明年電動車市場的增長，所以Tesla邊際利潤率不一定能保持以往30%高水平，但展望未來5年，其龍頭地位未見有挑戰者能夠撼動，即使是後勁凌厲的比亞迪（1211），在科技創新及全面業務能力都落後Tesla至少兩個世代，但Tesla股價跌幅卻遠差於Amazon、Nvidia及Netflix，甚至連元宇宙投資蒙受巨虧的Meta亦有所不如。

要知道電商行業已過了增長高峰期，晶片業供過於求，元宇宙的消費者應用仍處投資階段，何時回本難以估算，這些行業前景較電動車行業更具有不確定性，所以在Tesla大跌五成後約200美元水平撈貨的投資者，仍然蒙受近四成虧損自然非常失望。

全年唯一筍刁 Tesla空頭已賺150億美元

如果說今年投資者大有斬獲，相信非沽空Tesla交易莫屬。據S3 Partners數據顯示，截至周三收盤，今年Tesla的空頭已經獲利逾150億美元，已經打破去年Amazon空頭的62億美元，若Tesla股價再沒起色，將會吸引愈來愈多資金加入沽空Tesla，空頭所賺會繼續滾下去。

分析員對Tesla目標價看法表面兩極，最高為450美元，最低85美元，相差五倍，中位數272.5美元，但市場更聚焦其負方目標價，按最新報123.15美元，離最低價85美元已非遙不可及，若真的跌至此水平，累跌幅度將達八成，通常有此跌幅者，公司離破產不遠矣。

若單看公司基本面，很難想像一家龍頭股股價會暴跌七成之多。若從技術指標看，它的股價也不應如此不合理，只能說所有指標已經不能實際反映Tesla的價值。

Tesla暴跌，其中原因是馬斯克太專注他的新玩具Twitter，不少忠粉呼籲他浪子回頭，重新關注Tesla業務，在推特一次意見調查中，約六成希望他退下火線，而重視大眾意見的馬斯克亦順應結果稱，只要物色到願意接替他的「傻瓜」，便會辭去Twitter首席執行官的職務。

老馬辭去Twitter職 Tesla股價仍受空頭纏繞

現時沽空Tesla股數為7,764萬股，相當於股本的2.64%，遠高於蘋果公司的0.79%，很少人料Tesla明年初轉勢，即使馬斯克辭職，估計股價表現將受空頭纏繞不止，在100至150美元間仍是好淡的主戰場。

Tesla是特殊個案，那麼明年美股整體前景又如何?

先看看美聯儲偏好的通脹指標—個人消費支出價格指數（PCE）的最新變化，經過多次加息後，11月份PCE按年升5.5%，較10月份的6.1%明顯放慢，剔除波動較大的食品和能源價格後，核心PCE價格指數按年升4.7%，低於10月份5%的按年升幅。

美國家庭支出在11月小幅增加，按月升0.1%，服務支出仍然上升，但削減包括汽車在內的商品支出，反映通脹升幅趨緩。

美銀基金經理調查曾估計，PCE核心通脹率降至4%，美聯儲便會暫緩加息，但美聯儲似乎更願意PCE核心通脹率降至3.5%，除非明年通脹降溫快於市場預期，這個落差可能影響美股重拾升軌的時間。

另一項可能逆轉金融市場的變化，就是日央行總裁黑田東彥臨別秋波之際，突然放寬孳息曲線的控制，允許日本10年期債券孳息範圍從正負0.25%上調至正負0.5%，有可能為收水先行鋪墊，黑田東彥離明年4月任期屆滿還有3個多月，相信新接班人將採取較鷹的貨幣政策，導致資金由債股市場回流日本。

大摩策略師發美股末日論 叩4000關前減磅

根據美銀的資金流統計，截至12月21日前一周，流出股票基金的金額接近420億美元，加上

上周美企回購的窗口期剛剛關閉，基金經理大多已經放假，所以今年最後一周的股市上落已對全年基金回報的影響不大，落場玩的更多是中小型基金及散戶。

近期摩根士丹利首席策略分析師Ｍike Wilson的言論非常受人關注，一般策略師都傾向中長期測市，但Ｍike以準確的短線預測而知名，他本月19日發表美股末日言論，呼籲投資者不要對通脹太過上心，因為市場焦點已轉移至美企盈利表現，12月跌市完全而且美股未完全是由股票風險溢價（ERP）上升推動，因為期間10年期美債收益率是持平、甚至下行。

Ｍike說，市場仍未消化美企盈利衰退的不利影響，他料明年標指每股收益為195美元，遠低於市場共識的231美元，他認為標指明年跌至3000至3300點範圍，之前大摩給出標指支持位3650點，所以美股若出現反彈，會在3880至3910點先遇阻力，之後再上試4000點關，建議大家在這區間可以考慮減倉。

【財經專欄】大盤漫談．伽羅華

資深財經傳媒人，多年來見證金融市場蛻變，在即食資訊年代，堅持深入調研和理性分析，現以自由人身份從事商業諮詢工作。

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