Tesla走落神壇　今年累挫逾六成　息魔狠碎「聚寶盆」｜鄭昆侖

阿根廷奪得2022年世界盃冠軍，無疑是上周很多人關注的事情。同時，環球股市亦發生了很多事情。日本央行（BOJ）上周宣佈將10年期債券息率的上限水平由0.25厘調升至0.50厘水平。



中國當局近期推出的「新十條」防疫政策放寬，沒有即使振興旅遊、零售、餐飲等行業。相反，內地人們擔心「發燒症」快速蔓延，紛紛搶購藥物、並且自願「宅」在家中。不少廠房由於多了染疫的工人，生產的狀況亦受到影響。至於在上海設有廠房的電動車企業Tesla（美股: TSLA），近期亦陷入「四面楚歌」的困局。

「被神化」的Cathie Wood以及Elon Musk

自從2022年11月30日以來，Tesla的股價從194.7美元的水平挫至12月23日的123.2美元（ 累跌36.7%）。年初至今，股價亦由356.8美元大跌65.4%。

儘管Cathie Wood旗下的基金ARK Innovation（美股: ARKK）自從2021年1月起已一直跌到「幾乎連阿媽都唔認得」，但是ARK Innovation的重點持倉之一Tesla在2021年的表現仍算「堅挺」。Tesla上年從235.2美元上升至352.3美元水平（+49.8%）。同期， ARK Innovation的市價由124.5美元挫至94.6美元（-24%）。在2022年ARK Innovation的市價進一步下挫67.2%, 收報31美元。

事實上，在2021年年初，當時坊間有很多人將Cathie Wood以及Elon Musk捧到很高的地位。當時，坊間亦有人將Cathie Wood「封聖」，只要Google一下「Godmother Cathie Wood」便會找到相關的圖像。

然而，「被造神」但是仍在生的主人翁，通常沒有太好的下場。Cathie Wood近22個月投資表現差勁，其言論以至投資為亦開始淪為坊間「笑柄」。

至於Tesla， 如果投資者遲遲仍未沽貨的話，那麼不是「早年買落的賺少了一大截」，便是「在2021年高追之後成為大閘蟹」。Tesla的靈魂人物Elon Musk一直廣受傳媒、網紅、幣圈的人大力吹捧。但是自從Elon Musk幾個月之前宣佈以及完成收購Twitter，亦鬧出了好幾個「大頭佛」。

Tesla的「起跌史」 猶如「古代聚寶盆」的老把戲

不論是ARK Innovation又或者是Tesla，尤其是在2021年之前是受惠於2020年全球超低息的環境。2020年2月份出現第1波的COVID-19疫情大爆發，亦拉低全球經濟動力。當時美國的做法是將利率大幅降至接近零水平。

由於自從2008年至2020年期間全球低息才是「常態」， 因此在金融市場內接近70至80%的人一直以為美國息口難以高於2厘水平。即使現時美國利率水平已回升至4.25至4.5厘水平，坊間仍有不少人認為隨著2023年出現滯脹（Stagflation）息口亦會大幅回落。然而， 如果加息的理由是為了打擊高通脹，那麼在滯脹（高通脹 + 低GDP增長）的情況下大幅減息的機會似乎偏低。

無論是出現滯脹，又或者只是中等（4-6%）水平的通脹，美國的「利率正常化」過程似乎會持續下去。

那麼，一直「被洗腦」以為超低息環境是永恆的投資者，有可能未來面對投資低回報、財務壓力的狀況。事實上, 這一班人近年主力投資Bitcoin等虛擬貨幣、房地産、Tesla以及比亞迪（1211）（報194.1元）等電動車股、欠奉盈利基礎的科技概念股（Ark Innovation主力投資這類股份）。

即使是在11月以及12月份的美銀（BofA）環球基金經理調查，ESG（包括電動車股）仍是最擠擁的交易（most crowded trades）之一。恒指公司亦在12月5日將理想汽車（2015）（79.55元）納入國企指數，這亦反映不少本地基金這一刻對Tesla以及比亞迪等電動車股份抱有很大的信心。

自從被納入國企指數之後，理想汽車的股價亦由91.55元回落至79.55元水平。

即使連日本也要開始進入「利率正常化」過程（以控制通脹)），全球其他地方也開始加息了接近12個月（中國大陸是例外）。如果超低息環境是「引人入局」的條件，那麼央行持續加息是拆穿「聚寶盆」式騙局的一個動作。任何騙局通常開頭需要一些甜頭引「水魚」入局。正當幾乎大多數人已深信不疑押重注，聚寶盆便失靈。

俗語有云「神又喺佢，鬼又喺佢」，確實如此。重點仍是，避開人群並且敢於「與眾不同」，這才是在股海內活下來的長久辦法。換個角度, 太多人現時擔心的滯脹問題並不是2023年的美股重大風險。在2023年的投資做法「下游」一些似乎沒有壞處呀。

【財經專欄】「侖」理講價．鄭昆侖｜善恆證券策略師

作者介紹：筆者 Albert (分析員的告白 / Albert Analyst)為特許財務分析師﹙CFA﹚，從事投資行業十多年，包括買方研究分析、獨立股評分析等工作。Albert的投資（投機）理念是尋找鮮為人知的宏觀以至行業趨勢，在人群未湧入前買入「優質資產」。

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