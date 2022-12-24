澳門入境｜實德馬浩文料明年首季後　每月賭收70億澳門元

澳門從周五（23日）起取消入境旅客檢疫﹑落地核酸檢測及入境翌日起計第3日核酸檢測安排。在入境首5日為「黃碼」，卻基本不限制出入餐廳及賭場。至於港澳直通巴士「港澳快線」則從今日（24日）起恢復營運。對於澳門進一步放寬對外通關，在澳門營運酒店及衛星賭場項目的實德環球（0487）副主席馬浩文指出，在聖誕檔期旗下酒店訂房率已達70%，又預料明年首季後，每月澳門整體博彩收入介乎60至70億澳門元。



馬浩文接受《香港01》訪問時指出，聖誕檔期內旗下酒店項目「十六浦」房價約為700澳門元，目前訂房率為70%。不過他亦指出現時當地疫情較為嚴重，旅客數目未見大幅回升，認為現時當地防寬入境人士檢疫措施只屬過渡性質，仍有待內地地新一輪疫情防控政策出台，相信屆時施施仍會再調整。

馬浩文認為現階段會較方便來自香港及台灣的居民，作為前往內地的隔離中轉證。

在談及明年澳門整體賭收前景時，馬浩文預料在明年首季後，當地每月賭收入將回復至介乎60至70億澳門元，其後再逐步回升。

飲食及會展業務加強與大灣區企業合作

至於未來與澳博（0880）如何合作，以及為額外增加海外客源而作出投資時，馬浩文指出未來3年公司與澳博的合作模式與以往相若；並指出未來在非博彩業務的投資主要在融入大灣區發展，同時在飲食及會議展覽等層面，亦可以加強與大灣區內企業合作。