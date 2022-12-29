FTX創辦人「薯條哥」據報最快於下周一　就欺詐罪達成認罪協議

人稱「薯條哥」﹑已破產加密貨幣交易平台FTX創辦人Sam Bankman-Fried，最快於1月3日（下周一）就欺詐等多項控罪與美國檢方達成認罪協議。



《路透》引述周三（28日）公布的法庭文件稱，Sam Bankman-Fried預料在美國東岸時間1月3日下午出席紐約法院聆訊前，與檢方達成認罪協議。其代表律師未有回應傳媒查詢。

檢方起訴Sam Bankman-Fried合共8項欺詐相關罪名，指斥Sam Bankman-Fried製造本世紀最大騙局，利用FTX存戶資金支持旗下對沖基金Alameda運作，動用資金購買物業及作出政治捐獻。

FTX在今年11月11日向美國申請破產保護，SBF同日辭任公司行政總裁。

早前以2.5億美元保釋金擔保

Sam Bankman-Fried於12月12日被美國檢方起訴前曾表示，公司風險管理措施失效，但自己沒有犯下欺詐存戶的刑事罪。Sam Bankman-Fried在12月22日獲法官批准，以2.5億美元保釋金擔保。

至於Sam Bankman-Fried兩名合作夥件Caroline Ellison及Gary Wang，早前與檢方達成認罪協議。