內地股市低收　日韓台三地股市下挫　港股跌208點｜持續更新

美國股市於周三（28日）大幅下挫，道指瀉逾300點。今早亞太區股市亦普遍隨美股下跌，其中日股於早段瀉逾300點。



【15:16】恒指跌208點

內地股市低收，上證收市報3073點，跌13點，深成收市報10996點，跌14點，滬深300指數收市報3856點，跌14點，創業板指數收市報2349點，升11點。

亞太區股市方面，日股收市報26093點，跌246點，台股跌88點，收市報14085點，韓股收市報2236點，跌44點。

港股方面，恒指跌208點，報19690點，國指跌97點，報6674點，科指升113點，報4099點。

【13:30】恒指跌210點

恒指維持約200點跌幅，最新報19688點，跌210點，國指跌97點，報6675點，科指跌106點，報4105點。

藥明生物（2269）升4.5%，報60.4元，翰森製藥（3692）跌3.3%，報14.94元。

騰訊（0700）升2.6%，最新報334.6元。

【12:51】港股半日跌223點

港股今早表現疲弱，曾跌逾300點，其後跌幅收窄。京東系今日明顯受壓，阿里健康（0241）及碧桂園服務（6098）均挫逾5%。

恒指中午收市報19675點，跌223點，國指中午收市報6667點，跌105點，科指最新報4103點，跌108點，成交額為512億元。

物管股碧服為半日表現最差成份股，中午收市報18.18元，跌5.4%，華潤萬象生活（1209）跌0.7%，中海物業（2669）則逆市揚1.1%。

阿里健康最新報6.68元，跌5.4%，平安好醫生（1833）最新報21.2元，跌3.6%。

京東系受沽壓，京東（9618）跌5.3%，報218.2元，京東健康（6618）跌4%，京東物流（2618）跌3.9%。

科技股方面，阿里（9988）跌2.7%，報85.3元，美團（3690）跌0.9%，騰訊（0700）逆市升2.4%。

汽車股方面，比亞迪（1211）跌1%。

藥股方面，藥明生物（2269）升3.9%，報60.05元，中生製藥（1177）升0.7%。

【11:13】港股跌幅收窄至不足200點

恒指跌幅收窄，最新報19729點，跌169點，國指跌76點，報6696點，科指跌89點，報4123點。

藥明生物（2269）升4%，翰森製藥（3692）升1.8%，石藥（1093）升1.4%。

騰訊（0700）升1.8%，領展（0823）升0.8%。

不過阿里健康（0241）跌5.5%。

【09:57】港股跌幅擴大至逾300點

恒指跌幅擴大至逾300點，最新報19595點，跌303點，國指跌134點，報6638點，科指跌121點，報4091點。

藥股逆市上揚，中生製藥（1177）升0.9%，藥明生物（2269）升0.8%，山東新華製藥（0719）升1.9%。

不過京東健康（6618）卻下挫4.1%，京東（9618）跌6.6%，京東物流（2618）跌3.2%。

美團（3690）跌1.8%。

【09:28】港股低開250點

恒指最新報19648點，低開250點，國指低開101點，報6670點，科指最新報4119點，跌93點。

宣布斥資125億元進軍新加坡市場的領展（0823）升2.3%。

物管股碧桂園服務（6098）升2%。

不過科技股表現疲弱，美團（3690）低開1.8%，京東（9618）低開5%。

金融股方面，平保（2318）低開0.9%。