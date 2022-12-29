藥股獲追捧 阿里健康卻挫逾5% 恒指跌169點｜持續更新
撰文：張偉倫
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美國股市於周三（28日）大幅下挫，道指瀉逾300點。今早亞太區股市亦普遍隨美股下跌，其中日股於早段瀉逾300點。
【11:13】港股跌幅收窄至不足200點
恒指跌幅收窄，最新報19729點，跌169點，國指跌76點，報6696點，科指跌89點，報4123點。
藥明生物（2269）升4%，翰森製藥（3692）升1.8%，石藥（1093）升1.4%。
騰訊（0700）升1.8%，領展（0823）升0.8%。
不過阿里健康（0241）跌5.5%。
【09:57】港股跌幅擴大至逾300點
恒指跌幅擴大至逾300點，最新報19595點，跌303點，國指跌134點，報6638點，科指跌121點，報4091點。
藥股逆市上揚，中生製藥（1177）升0.9%，藥明生物（2269）升0.8%，山東新華製藥（0719）升1.9%。
不過京東健康（6618）卻下挫4.1%，京東（9618）跌6.6%，京東物流（2618）跌3.2%。
美團（3690）跌1.8%。
【09:28】港股低開250點
恒指最新報19648點，低開250點，國指低開101點，報6670點，科指最新報4119點，跌93點。
宣布斥資125億元進軍新加坡市場的領展（0823）升2.3%。
物管股碧桂園服務（6098）升2%。
不過科技股表現疲弱，美團（3690）低開1.8%，京東（9618）低開5%。
金融股方面，平保（2318）低開0.9%。