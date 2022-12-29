由港出發航班若機上無7日內逗留內地旅客　可由沖繩等地機場入境

日本政府於周二（27日）宣布，從周五（30日）起來自內地﹑香港及澳門的旅客，只能在東京成田及羽田機場﹑名古屋中部機場及大阪關西機場入境。其後香港政府獲日本政府確認，旅客仍可以在前述4個機場離境。日本政府的相關安排，引起沖繩縣反對要求政府撤回。其後日本政策出現急轉彎，當局指出若確定機上並無過去7日內前往內地的旅客，可載客由九州福岡﹑沖繩那霸及北海道扎幌三地機場入境。



據沖繩傳媒報道，沖繩至香港航線在今年10月才復航，之前停運了2年7個月。當地觀光業界本來對旅客數目回升相當期待，因此對於政府突然宣布有關安排作出強烈反對。報道更指出，沖繩觀光會議局會長下地芳郎，連同5間企業及社團於周三要求撤回有關安排。

其後日本當局公布，若現有香港、澳門出發直航航班，航空公司確定機上並無過去七天曾逗留中國內地的旅客，可載客入境札幌新千歲、福岡、沖繩那霸機場。

今次安排，讓各界大表意外。港府則於周三晚表示，由周五日至明年1月本地航空公司受影響的離港航班接近250班，約6萬名乘客受影響，意味着6萬人日本假期或泡湯。港府表示已聯繫日本駐港總領事館表達強烈關注，嚴正要求日本當局撤回「限降令」。

沖繩及北海道屬港人熱門旅遊點

縱橫遊執行董事袁振寧於周二時指出，旅行社尚未出發的旅行團中，30至40%以福岡﹑札幌及沖繩為目的地，日本當局的決定無可避免對公司業務及運作帶來衝擊。

其後他於周三時接受傳媒訪問時指出，在周二晚已消取在周三及周四前往北海道的加班機，以保障客人。他亦指出若旅客以轉機方式前往東京﹑名古屋及大阪三地會較轉折，建議客人直航前往東京﹑大阪及名古屋。