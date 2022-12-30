港股明年首季或見22400點　須留意兩大因素　復常概念股可關注

2022年，港股投資者而言肯定是另一個難以忘懷的一年。受到俄羅斯入侵烏克蘭影響全球供應鏈，以及聯儲局自今年3月起加息及中港疫情爆發等負面拖累下，大市拾級而下，並曾低見14597點，為過去11年新低。不過內地在11月初起逐步放寬防疫措施，觸發港股一波強勁反彈，不足2個月內累升逾5,000點，收復不少失地。

隨著2023年將至，投資者又應該如何部署？市場人士指出投資者需留意聯儲局的加息步伐會再調整，以及內地經濟復常步伐，不排除大市在明年首季可觸及22400點，並且建議投資者可多留意收租﹑保險及旅遊消費等具有通關及經濟復常念股份。



大市2個月收復5000點失地

若用「先苦後甜」來形容港股投資者今年的感受，或許有點自欺欺人，卻又不失為一個較貼切的說法，畢竟去年底時大市處於23397點，至10月底時只剩下14597點，即10個月內累跌8,800點或37.6%，表現可謂差盡全球主要市場。可是內地宣布調整防疫措施後，投資者信心明顯改善，好友隨即發動一波反擊，結果短短2個月，大市升逾5,000點，促使港股全年「僅」跌15%。所以用「先苦後甜」來形容投資者感受，又未算過份偏離市場實際情況。

至於過往的不時在投資市場聽聞的狗股理論，今年亦有出現。去年挫逾7成的海底撈（6862），今年勁升32%，為今年升幅榜的第2位。可是作為去年升幅第2名的舜宇（2382），今年卻成為表現最差的成份股，全年累計跌幅達60%。

濠賭股上揚 內房及物管股下挫

隨著內地逐步優化入境人士的檢疫隔離安排，與消費及休閒娛樂的股份得以受惠。除卻海底撈外，兩隻藍籌賭股金沙（1928）及銀娛（0027）亦在年內累積相當升幅，金沙升幅更達42.6%，為年內表現最佳成份股。

另一方面內房行業自去年下半年已吹淡風，今年更受到爛尾樓等事件影響，對內房及物管股均帶來衝擊。碧桂園（2007）及同系的碧桂園服務（6098）分別瀉61.42%及58.37%，為年內跌幅榜第2及第3位。

陳偉聰﹕下季可見21800點

2022年已將成為歷史，總結一番便要將目光放於未來。對於明年首季港股前景，市場人士認為可以錄得升幅。東亞銀行財富管理處投資策略師陳偉聰預料，明年首季季初港股會出現調整，認為隨著中港放寬防疫要求，內地本地確診宗數數目將會增加，導致部份企業生產停頓，亦會引致春運及消費需求不如預期，涉及經濟重開的概念股將會出現調整。不過他亦預期調整幅度不大，相信大市調整至17000至18000點，惟他明言17000點屬較保守預期，最終要視乎疫情對內地經濟帶來的影響。

他亦指出參考其他地區的例子，疫情經過2至3個月爆發後經濟會逐步復常。加上他預期內地即將舉行的兩會，其重點為推動經濟增長，同時上月舉行的中共中央經濟工作會議，亦有提出要支持內需及消費，不排除至首季末大市有會升至21800點。

被問及有哪些行業可以在首季值得投資者留意時，陳偉聰指出預料當疫情爆發後的2至3個月，內地經濟會逐步復常，因此與航空﹑旅遊及消費等行業會較佳表現。同時部份估值較殘的保險股，可以留意會否出現追落後。

至於本地企業方面，他指出收租﹑銀行﹑保險及交通等行業股份亦可留意。

籲避開電動車股

陳偉聰亦談及部份行業可以得內地政策扶持，如大型內房股，以及電力設備股。他解釋自去年初起，內地政府鼓勵從事火力發電的電企增加投資，以增加發電產能，有助電力設備企業訂單增加。在去年首3季，內地電力設備企業業績錄得雙位數增長。他亦指出涉及新能源﹑核能等企業亦有機會受惠於政策。

陳偉聰亦指出，在明年上半年投資者整體上可以增配具投資級別的債券，具經濟重啟的行業股份同樣可以考慮增配。至於金價方面，他指出金價已累積不少升幅，又認為有關美國息口見頂的概念，下半年才有機會出現，金價才有機會出現較大幅度升幅。

他亦提醒投資者，部份目前尚未有盈利，及從事電動車上游產業的股份要多加注意。因行業面臨因疫情關係導致個別車廠減產﹑地方政府對新能源汽車補貼的不確定，以及及行業或有產能過剩等。

李偉傑料騰訊及京東重拾增長

華盛證券經紀部董事李偉傑則指出，明年首季港股表現要視乎美國聯儲局加息步伐。由於通脹高企導致當局加息，若通脹逐步回落，聯儲局放慢加息步伐，對股市而言屬好事。若美匯指數續維持在104左右，對港股屬正面。

另一個投資者需留意的因素，為內地經濟復常進度及通關情況。目前內地疫情似有擴散跡象，可是參考香港，疫情的適應期大約須要2個月左右。他指出通關後，收租﹑地產﹑零售及消費股會受正面影響；又指出個別投資者會擔心相關股份會因好消息而下跌，其本人卻認為投資者期待通關已有3年，認為毋須過於擔憂。他預期明年首季大市有機會高見22400點。

他又指出若投資者手上持有科技股，往後仍可以繼續持有，因為科技行業的整改進程已達年半，相信不少企業發展已按整改路上而行。他又指出近期騰訊（0700）及京東（9618）創辦人均對旗下管理層有意見，不排除對企業盈利產生鞭策作用， 相信科技股明年可以恢復盈利增長。