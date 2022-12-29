加人工！　港9月平均工資率按年升2.3%　政府料勞工薪酬續上升

政府統計處今日（29日）公布的數字，在統計調查中包括的所有選定行業主類，以名義工資指數計算，今年9月的平均工資率較上年同期上升2.3%。



在今年9月，約57%公司的平均工資率較上年同期上升，39%公司的平均工資率較上年同期下跌，其餘4%公司的平均工資率與上年同期相若。

扣除以甲類消費物價指數計算的消費物價變動的因素後，在統計調查中包括的所有選定行業主類，今年9月的實質平均工資率較上年同期下跌6%。這較大的按年跌幅主要是由於去年9月份香港房屋委員會豁免公營房屋租金導致比較基數較低，以致今年九月份的甲類消費物價指數的按年升幅高達8.9%。

政府料未來勞工收入續上升。（《金秘書為何那樣》劇照）

政府料勞工薪酬續上升

薪金總額統計方面，在統計調查中包括的所有行業主類，今年第三季的就業人士名義平均薪金指數較上年同期上升2%。扣除以綜合消費物價指數計算的消費物價變動的因素後，今年第三季的就業人士實質平均薪金較上年同期下跌0.7%。

實質平均薪金指數方面，在今年第三季，製造業，進出口貿易及批發業，零售業，運輸、倉庫、郵政及速遞服務業，地產活動業，以及社會及個人服務業錄得介乎0.3%至1.8%不等的按年跌幅。而其他在統計調查中包括的行業主類則錄得介乎0.2%至0.3%不等的輕微按年升幅。

政府發言人表示，隨着勞工市場情況改善，名義工資和勞工收入在今年第三季的按年增長加快。最新數字只截至今年9月，尚未反映近期勞工市場進一步改善的情況。展望未來，名義工資和勞工收入應會繼續上升，雖然上升的速度將取決於本地經濟活動進一步恢復的步伐。近期防疫相關措施進一步放寬及消費券計劃將有幫助，雖然金融狀況收緊可能抵銷部分正面影響。社會各界必須繼續與政府同心合力，令疫情繼續受控。