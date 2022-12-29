政府﹕上月出口貨值按年跌24.1%　跌幅較10月明顯擴大

統計處指出上月本港整體出口及入口貨值，分別按年跌24.1%及20.3%，較10月的10.4%及11.9%跌幅擴大。



上月有形貿易逆差271億元

統計處指出上月商品整體出口貨值為3,600億元，按年跌24.1%，商品進口貨值為3,871億元，按年跌20.3%。上月本港錄得有形貿易逆差為271億元，相當於商品進口貨值的7%。

統計處指出首11個月商品整體出口貨值按年跌6.4%，商品進口貨值下跌5.4%。期內有形貿易逆差為3,437億元月，相等於商品進口貨值的7.6%。

統計處表示，上月輸往亞洲整體貨值跌25.9%，其中輸往日本貨值按年跌30.4%，輸往內地及台灣出口貨值分別跌29.7%及16.1%。輸往印度貨值則增長7.4%。

統計處又指出，上月輸往英國﹑德國及美國的出口貨值分別跌39.6%﹑30.7%及26.8%。

來自新加坡入口貨值挫31.5%

統計處表示，上月來自新加坡的貨值跌31.5%，從內地及日本輸入的貨值分別跌27.7%及19.7%。

政府發言人表示，在外圍環境惡化及跨境陸路運輸受阻下，上月商品出口貨值的按年跌幅擴大。輸往內地、美國及歐盟的出口繼續錄得雙位數跌幅，輸往大部分其他主要亞洲市場的出口表現減弱。

香港的出口表現於短期內將繼續面對巨大挑戰。先進經濟體收緊貨幣政策，將進一步遏抑需求。然而，近期內地放寬跨境陸路運輸限制，可能抵銷部分壓力。政府會密切留意情況。