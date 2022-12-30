恒指升幅收窄至76%　保險股獲追捧　友邦升3.1%｜持續更新

美國股市於周四（29日）出現明顯反彈，道指抽升345點或1.05%，不過反映科技股的納指升幅更明顯，達到2.6%。今日為2022年最後一個交易日，日本股市及澳洲股市早段均上揚。



【14:22】恒指升幅收窄至76點

港股升幅進一收窄，恒指最新報19817點，升76點，國指升20點，報6716點，科指升27點，報4134點。

友邦（1299）升3.1%，潤地（1109）升2.9%，中信（0267）升2.5%。

內險股亦獲投資者支持，平保（2318）升2.6%，國壽（2628）升2.5%。

【13:09】港股升148點

港股午後維持逾百點升幅，恒指最新報19889點，升148點，國指升48點，報6743點，科指升48點，報4155點。

平保（2318）升3.3%。

【12:26】港股半日升161點

港股今早出現反彈，更曾收復2萬點，半日升151點。

恒指中午收市報19903點，升161點，國指升54點，報6749點，科指升51點，報4159點，成交額為462億元。

科技股今早上揚，網易（9999）升3.9%，報115.7元，騰訊（0700）跌0.06%，阿里（9988）升1.3%，美團（3690）跌3.2%。

內房股，潤地（1109）升3.3%，碧桂園（2007）升0.4%，龍湖（0960）升2.3%，中海外（0688）升2.2%。

物管股方面，碧桂園服務（6098）升1%，保利物業（6049）升0.1%，中海物業（2669）升1.5%。

金融股方面，滙豐（0005）升0.6%，港交所（0388）無升跌。

手機設備股方面，舜宇（2382）升3.1%，瑞聲（2018）升2.6%。

【11:43】恒指升158點

恒指最新報19899點，升158點，國指升53點，最新報6749點，科指升58點，報4165點。

美團（3690）轉升為跌，最新報178.2元，跌3%。

【10:19】港股升幅收窄至159點

港股升幅收窄，最新報19900點，升159點，國指最新報6751點，升56點，科指升67點，報4174點。

舜宇（2382）升3.4%，網易（9999）升3.4%，申洲（2313）升2.6%，金沙（1928）升2.5%。

【09:25】港股高開289點

港股高開289點，報20030點，國指高開114點，報6810點，科指升95點，報4203點。

中生製藥（1177）高開5%，石藥（1093）高開0.9%，藥明生物（2269）高開

1.7%。

阿里（9988）高開2%，騰訊（0700）高開1.1%，美團（3690）高開2.5%。

車股比亞迪（1211）高開1.6%。