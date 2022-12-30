金管局︰11月港元存款升1.4%　人民幣存款升0.8%

金管局公布，11月份認可機構的存款總額上升0.7%。其中港元存款升1.4%，外幣存款微升0.1%。由年初截至11月底計，存款總額上升1.1%，港元存款則下跌0.5%。

11月份，香港人民幣存款上升0.8%，於11月底為8,923億元人民幣。11月，跨境貿易結算的人民幣滙款總額10,286億元人民幣，而10月份為7,381億元人民幣。

金管局指，存款變動受多項因素影響，包括利率走勢、市場集資活動等，因此適宜觀察較長期趨勢，毋須過度解讀個別月份的波動。

另外，11月份貸款與墊款總額下跌0.3%，由年初截至11月底計則下跌2.2%。其中在香港使用的貸款(包括貿易融資)在11月份微升0.1%，在香港境外使用的貸款則下跌1.5%。由於港元存款升幅較港元貸款升幅大，港元貸存比率由10月底的90.8%，跌至11月底的89.6%。

11月份，港元貨幣供應量M2及M3同時升1.2%，與去年同期比較則均下跌1.1%。經季節因素調整的港元貨幣供應量M1沒有明顯變動，與去年同期比較下跌16.7%，部分反映投資相關活動。貨幣供應量總額M2及M3於11月份均升0.9%，與去年同期比較，M2及M3均上升1.3%。