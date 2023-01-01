小確幸之素食茶記　再現香港拼搏精神｜知薇

這篇文章出街時，我們已踏入2023年的第一天，祝各位讀者新年快樂之餘，回顧過去一年，感慨有太多的無常無力，同時也感恩有不少貴人和小確幸。比如，工作上有給予信任支持的上司、有能力強又願投入的團隊，寫作上有才華橫溢、耐心細心又不吝分享的編輯和同道中人，生活上有充滿愛和包容的家人，身邊還有志同道合、相互鼓勵的朋友。能遇上貴人和小確幸，自問何德何能，多得他人德才兼備。

在知薇與疫情同步的茹素之路上，除了家人朋友的包容理解和積極支持，和數年前已開始令素食有型有格和有豐富選擇的Green Monday，近年的小確幸和小驚喜，就要算是全港首間無五辛的素茶記「新本眞茶餐室」了。

第一次嘗到「新本眞」的美食，是年半前家人興沖沖帶回的外賣，還記得有黯然銷魂飯、焗豬扒飯、水煮魚、咖喱魚蛋、熱狗沙律，說是灣仔新開的素食茶餐廳，口碑不錯，買來試試。結果一試難忘，平日不吃素的家人都連連贊妙：叉燒蜜汁燶邊好「銷魂」，豬扒飯番茄味足又有芝士拉絲很香濃，水煮魚用料豐富且鮮香辣，魚蛋香口又Q彈。驚喜不斷之余，一餐未完，已在想下餐要encore和嘗試什麽菜式。

好奇心驅使，知薇之後直接去「新本眞」的餐廳探秘。極簡主義白色裝修，樓梯邊繽紛的花朵墻，有型閃爍的燈管字，給人感覺清新舒適又趣味十足，坐下來又仿佛回到家般自在。知薇一看餐牌心大心細，什麽都想試，請店員推薦之餘，八卦下其他客人的點餐，一來二去，就和餐廳的主理人Sharon聊起來。

原來，茹素十餘年的Sharon，經營餐飲素食也很有經驗。憑著她虔誠的信仰、推廣素食的熱情和雷厲風行的辦事能力，Sharon立大志發大願，竟能在疫情如火如荼的2021年中，短短半年左右，如有神助地集結到一眾各行各業、有心有力的人，有效率有品質地完成了，從選址裝修到開業營業的全過程。更令人感動的是，「新本眞」開業至今，除了日常的商業經營，從未停止過定期捐飯給有各界有需要的人士。這間富有港式情懷風格的茶記，堅持做著好有香港團結拼搏精神的事，正能量滿滿。

店內打卡位之一的燈管寫著「Take my hand and hold on tight. And we’ll get there. 」除了勵志，Sharon說這金句也表示，自己尋找和信任的夥伴，是要有共識、可以並肩一起行很遠的人。而她和股東們的共同理念，就是用大眾化的價格，提供有質素和多元化的美食，讓更多人接觸素食。知薇親眼見證，這間看似平凡的港式素食茶餐廳，除了一班不停回來「飯堂」的死忠粉絲們，更吸引到不少慕名前來的客人，「誤入」後盛贊素食不輸葷食的人，包括各國鬼佬客。

聊著聊著，知薇發覺大眼睛、聲音亮、語速快的Sharon很率真可愛，正應了餐廳的名字「新本眞」，「本眞」即「本來如是眞」，代表將素食大眾化的真心；「新」代表這是Sharon繼「本眞東後齋」後的新征程。

展望2023年，Sharon直言最大的心願，就是集結更多善緣和支持，能讓餐廳更上一層樓，達成其初心使命，更多回饋社會，幫助有需要人群。知薇感恩遇到Sharon和這班有心人，繼續支持之餘，也期待他們更多更好的素美食作品。

【財經專欄】見薇知著．知薇｜資深金融圈內人

見慣京城春秋，經歷英倫風雨，安住香江之港。思考金融現象，分析職場百態，探究健康秘密。

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