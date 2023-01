小確幸之素食茶記　再現香港拼搏精神｜知薇

這篇文章出街時,我們已踏入2023年的第一天,祝各位讀者新年快樂之餘,回顧過去一年,感慨有太多的無常無力,同時也感恩有不少貴人和小確幸。比如,工作上有給予信任支持的上司、有能力強又願投入的團隊,寫作上有才華橫溢、耐心細心又不吝分享的編輯和同道中人,生活上有充滿愛和包容的家人,身邊還有志同道合、相互鼓勵的朋友。能遇上貴人和小確幸,自問何德何能,多得他人德才兼備。

在知薇與疫情同步的茹素之路上,除了家人朋友的包容理解和積極支持,和數年前已開始令素食有型有格和有豐富選擇的Green Monday,近年的小確幸和小驚喜,就要算是全港首間無五辛的素茶記「新本眞茶餐室」了。

第一次嘗到「新本眞」的美食,是年半前家人興沖沖帶回的外賣,還記得有黯然銷魂飯、焗豬扒飯、水煮魚、咖喱魚蛋、熱狗沙律,說是灣仔新開的素食茶餐廳,口碑不錯,買來試試。結果一試難忘,平日不吃素的家人都連連贊妙:叉燒蜜汁燶邊好「銷魂」,豬扒飯番茄味足又有芝士拉絲很香濃,水煮魚用料豐富且鮮香辣,魚蛋香口又Q彈。驚喜不斷之余,一餐未完,已在想下餐要encore和嘗試什麽菜式。

好奇心驅使,知薇之後直接去「新本眞」的餐廳探秘。極簡主義白色裝修,樓梯邊繽紛的花朵墻,有型閃爍的燈管字,給人感覺清新舒適又趣味十足,坐下來又仿佛回到家般自在。知薇一看餐牌心大心細,什麽都想試,請店員推薦之餘,八卦下其他客人的點餐,一來二去,就和餐廳的主理人Sharon聊起來。

原來,茹素十餘年的Sharon,經營餐飲素食也很有經驗。憑著她虔誠的信仰、推廣素食的熱情和雷厲風行的辦事能力,Sharon立大志發大願,竟能在疫情如火如荼的2021年中,短短半年左右,如有神助地集結到一眾各行各業、有心有力的人,有效率有品質地完成了,從選址裝修到開業營業的全過程。更令人感動的是,「新本眞」開業至今,除了日常的商業經營,從未停止過定期捐飯給有各界有需要的人士。這間富有港式情懷風格的茶記,堅持做著好有香港團結拼搏精神的事,正能量滿滿。

店內打卡位之一的燈管寫著「Take my hand and hold on tight. And we’ll get there. 」除了勵志,Sharon說這金句也表示,自己尋找和信任的夥伴,是要有共識、可以並肩一起行很遠的人。而她和股東們的共同理念,就是用大眾化的價格,提供有質素和多元化的美食,讓更多人接觸素食。知薇親眼見證,這間看似平凡的港式素食茶餐廳,除了一班不停回來「飯堂」的死忠粉絲們,更吸引到不少慕名前來的客人,「誤入」後盛贊素食不輸葷食的人,包括各國鬼佬客。

聊著聊著,知薇發覺大眼睛、聲音亮、語速快的Sharon很率真可愛,正應了餐廳的名字「新本眞」,「本眞」即「本來如是眞」,代表將素食大眾化的真心;「新」代表這是Sharon繼「本眞東後齋」後的新征程。

展望2023年,Sharon直言最大的心願,就是集結更多善緣和支持,能讓餐廳更上一層樓,達成其初心使命,更多回饋社會,幫助有需要人群。知薇感恩遇到Sharon和這班有心人,繼續支持之餘,也期待他們更多更好的素美食作品。

【財經專欄】見薇知著.知薇|資深金融圈內人

見慣京城春秋,經歷英倫風雨,安住香江之港。思考金融現象,分析職場百態,探究健康秘密。

