中資電訊股及濠賭股領軍　恒指半日升258點｜持續更新

今日為2023年港股首個交易日。由於美國及英國股市於周一（2日）仍在休市，歐美等主要市場中，復市的法國﹑德國及意大利股市均高收，三者升幅均逾1%。亞太區股市方面，澳洲及韓國股均下跌，兩者跌幅皆逾1%。



【12:27】港股半日升258點

港股今早表現令好友及淡友都驚喜萬分。在2023年首個交易日，大市先低開210點，其後跌由更擴大至逾400點。可是大市卻在濠賭股﹑中資電訊股及科技股帶動下，不單止收復失地，更轉跌為升。

恒指中午收市報20040點，升258點，國指升83點，報6788點，科指升62點，報4190點，成交額為666.84億元。

中資電訊股表現突出，聯通（0762）升8.7%，報5.25元，中移動（0941）升1.8%，中電信（0728）升3.9%。

濠賭股今早表現理想，永利（1128）升8.2%，金沙（1928）升6.2%，澳博（0880）升5.3%，美高梅（2282）升10.9%，銀娛（0027）升4.2%。

科技股亦上揚，阿里（9988）升2.1%，騰訊（0700）升1.1%，京東（9618）升1.5%。

汽車股方面，比亞迪（1211）升4.2%，吉利（0175）升2.6%。

金融股方面，平保（2318）升1.6%，招行（3968）升1.1%。

【10:35】恒指轉跌為升

港股由跌轉升，恒指最新報19896點，升115點，國指升28點，報6732點，科指升11點，報4140點。

藥明生物（2269）升4.2%，藥明康德（2359）升1%，中生製藥（1177）跌0.7%。

中資電訊股方面，聯通（0762）升6%，中移動（0941）升1%，中電信（0728）升3.9%。

濠賭股上揚，金沙（1928）升6.6%，永利（1128）升6.8%，銀娛（0027）升4.4%。

【09:41】港股跌幅擴至448點

恒指最新報19333點，跌448點，科指跌96點，報4032點，國指最新報6545點，跌159點。

龍湖（0960）跌3.9%，碧桂園（2007）跌4.9%，雅居樂（3383）跌3.5%。

物管股方面，碧桂園服務（6098）跌4.7%，雅生活（3319）跌2.3%。

【09:25】港股低開210點

恒指低開210點，報19570點，國指低開80點，報6624點，科指低開47點，報4081點。

阿里（9988）低開0.6%，美團（3690）低開1%，京東（9618）跌3.3%。

港交所（0388）跌2%，滙豐（0005）低開1.5%。

內險股方面，平保（2318）跌1.3%。