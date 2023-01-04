格林斯潘﹕聯儲局採緊縮貨幣政策　最有可能導致結果為經濟陷衰退

美國聯儲局自2022年3月起透過加息及縮減資產負債表，展開量化緊縮政策以應對高通脹帶來的壓力，現任聯儲局主席鮑威爾更多次明言，為對抗通脹會繼續加息。不過當局連番加息後，引發市場人士對當地經濟前景的憂慮，卸任主席多年的格林斯潘更指出，當局實施緊縮貨幣政策，促使當地經濟陷入衰退為最有可能結果。



他指出縱使近月報告顯示美國物價升幅已放緩，卻不會作為聯儲局為免經濟出現溫和衰退而在政策上出現大轉向的理由。他認為通脹有可能出現短暫的冷靜期，可是幅度太少兼太遲。

他亦指出減息速度過快或會引發通脹重燃的風險，損害聯儲局力保物價穩定的公信力，認為除非有必要，如要防止金融市場失效，否則不應過早放寬政策。

至於曾擔任紐約聯儲銀行行長的杜德利指出，聯儲局加息遏制通脹的行動，或導致美國經濟陷入衰退，但認為不會出現嚴重放緩。

杜德利不認為出現推入深度衰退風險

杜德利於美國時間周二（3日）接受訪問時指出，經濟衰退或與聯儲局採取的政策有關，但認為今次情況有所不同；並認為若出現經濟衰退，會將由聯儲局引發的經濟衰退，當局隨後可以透過放鬆貨幣政策以制止。

目前擔任彭博經濟研究高級顧問的杜德利指出，當局有需要將失業率推高至足以使經濟放緩的水平，導致勞動市場出現過剩，並將工資通脹率降與至聯儲局2%通脹目標水平一致。

他又指出由於聯儲局是唯一讓經濟放緩的推動者，因此不認為存在金融缺乏穩定性的災難，將經濟推入深度衰退的巨大風險。