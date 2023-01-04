恒指半日揚逾400點　阿里飆逾8%　內房及物管股助攻｜持續更新

環球主要股市陸續復市。美國股市在周二（3日）相當波動，道指最終低收10點。至於日本股市經過連續3日假期後，今早復市便受壓，早段挫逾300點。商品市場方面，油價明顯受壓。



【12:39】港股半日揚逾400點

港股延續上日升勢，半日升幅逾400點，其中物管股及阿里孖寶表現突出，碧桂園服務（6098）升幅逾一成。

恒指中午收市報20608點，升462點，國指升167點，報7001點，科指升4376點，升143點，成交額為741.5億元。

物管股表現理想，雅生活（3319）升5.9%，華潤萬象（1209）升5.5%，中海物業（2669）升6.3%。

內房股亦上揚，龍湖（0960）升9.5%，碧桂園（2007）升5.9%，中海外（0688）升4.5%。

科技股同樣表現突出，阿里（9988）飆8.1%，報95.8元，創1個月新高。騰訊（0700）升3.2%，美團（3690）升4.4%，京東（9618）升4.4%。

阿里健康（0241）半日抽升9.6%，平安好醫生（1833）升6.2%，京東健康（9618）升4.9%。

金融股方面，港交所（0388）升2%，報350元，滙豐（0005）升1.8%。

【11:17】恒指升幅擴大至逾400點

港股升幅進一步擴大，並且企穩20600點，恒指最新報20577點，升432點，國指升159點，報6993點，科指升143點，報4376點。

阿里健康（0241）升8.4%，報7.21元，阿里（9988）升6.7%。

電動車股方面，理想汽車（2015）跌3.2%，蔚來（9866）跌4%，小鵬（9868）跌2.4%。

【10:29】恒指升幅擴至近300點

港股升幅持續擴大，恒指最新報20436點，升291點，國指升103點，報6937點，科指升95點，報4328點。

龍湖（0960）升8.5%，碧桂園（2007）升5.2%，雅居樂（3383）升6.4%，中海外（0688）升4.8%，潤地（1109）升1.8%。

物管股上揚，碧桂園服務（6098）升8.9%，報21.1元，雅生活（3319）升5.9%，中海物業（2669）升6.3%，華潤萬象（1209）升4%。

科技股方面，百度（9888）升5%，阿里（9988）升4.5%，騰訊（0700）升2.7%，美團（3690）升1.8%。

【09:47】恒指升幅升218點

港股升幅擴大，恒指最新報20363點，升218點，國指升69點，報6903點，科指升61點，報4294點。

百度（9888）升3.2%，銀娛（0027）升2.4%，阿里（9988）升2.4%，中升（0881）升2%。

【09:29】恒指高開174點

恒指最新報20319點，高開174點，國指最新報6891點，高開57點，科指最新報4288點，升55點。

海爾智家（6690）高開2.3%，報27.2元，阿里（9988）升2.4%。