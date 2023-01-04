恒生指數今年2連升　累升逾千點　科技及物管股齊爆上

環球主要股市陸續復市。美國股市在周二（3日）相當波動，道指最終低收10點。至於日本股市經過連續3日假期後，今早復市便受壓，早段挫逾300點。商品市場方面，油價明顯受壓。



【16:31】港股2連升

港股踏入2023年連升2日，累升逾千點。科技﹑物管及內房股均有突出表現，同為今日升市功臣。

恒指收市報20793點，升647點，國指升7065點，升231點，科指升193點，報4427點，成交額為1,496億元。

物管股表現強勁，碧桂園服務（6098）升11.7%，收市報21.65元，雅生活（3319）升4.5%，旭輝永升（1995）飆12.1%，合景悠活（3913）升8%。

內房股亦高收，合景泰富（1813）升6.5%，龍湖（0960）升11.8%，碧桂園（2007）升7.4%，中海外（0688）升5.7%。

科技股獲投資者追捧，阿里（9988）升8.7%，騰訊（0700）升4.6%，美團（3690）升2.5%，小米（1810）升2.5%，京東（9618）升7.2%。

網上醫療股上揚，阿里健康（0241）升11.3%，報7.4元，平安好醫生（1833）升8%，京東健康（6618）升7.4%。

金融股造好，滙豐（0005）升2.7%，收市報50元，創1個月新高，港交所（0388）升3.2%，平保（2318）升5.4%，信証（6030）升3.5%。

【15:17】內地股市走勢各異

內地股市走勢各異，上證收市報3123點，升7點，深成收市報11095點，跌21點，滬深300指數收市報3892點，升5點，創業板收市報2335點，跌21點。

亞太區股市方面，日本股市低收，跌377點，報25716點，台股跌24點，報14199點，韓股升37點，報2255點。

【14:53】港股升逾500點

港股升幅進一步擴大，最新報20661點，升515點，國指升7026點，升192點，科指升165點，報4398點。

翰森製藥（3692）升7%，網易（9999）升5.9%，騰訊（0700）升3.8%。

【13:25】港股維持逾400點升幅

港股升幅在午後維持逾400點，最新報20568點，升423點，國指升152點，報6986點，科指升132點，報4365點。

碧桂園服務（6098）升9.6%，報21.25元，阿里健康（0241）升9.6%，龍湖（0960）升9.1%。

【12:39】港股半日揚逾400點

港股延續上日升勢，半日升幅逾400點，其中物管股及阿里孖寶表現突出，碧桂園服務（6098）升幅逾一成。

恒指中午收市報20608點，升462點，國指升167點，報7001點，科指升4376點，升143點，成交額為741.5億元。

物管股表現理想，雅生活（3319）升5.9%，華潤萬象（1209）升5.5%，中海物業（2669）升6.3%。

內房股亦上揚，龍湖（0960）升9.5%，碧桂園（2007）升5.9%，中海外（0688）升4.5%。

科技股同樣表現突出，阿里（9988）飆8.1%，報95.8元，創1個月新高。騰訊（0700）升3.2%，美團（3690）升4.4%，京東（9618）升4.4%。

阿里健康（0241）半日抽升9.6%，平安好醫生（1833）升6.2%，京東健康（9618）升4.9%。

金融股方面，港交所（0388）升2%，報350元，滙豐（0005）升1.8%。

【11:17】恒指升幅擴大至逾400點

港股升幅進一步擴大，並且企穩20600點，恒指最新報20577點，升432點，國指升159點，報6993點，科指升143點，報4376點。

阿里健康（0241）升8.4%，報7.21元，阿里（9988）升6.7%。

電動車股方面，理想汽車（2015）跌3.2%，蔚來（9866）跌4%，小鵬（9868）跌2.4%。

【10:29】恒指升幅擴至近300點

港股升幅持續擴大，恒指最新報20436點，升291點，國指升103點，報6937點，科指升95點，報4328點。

龍湖（0960）升8.5%，碧桂園（2007）升5.2%，雅居樂（3383）升6.4%，中海外（0688）升4.8%，潤地（1109）升1.8%。

物管股上揚，碧桂園服務（6098）升8.9%，報21.1元，雅生活（3319）升5.9%，中海物業（2669）升6.3%，華潤萬象（1209）升4%。

科技股方面，百度（9888）升5%，阿里（9988）升4.5%，騰訊（0700）升2.7%，美團（3690）升1.8%。

【09:47】恒指升幅升218點

港股升幅擴大，恒指最新報20363點，升218點，國指升69點，報6903點，科指升61點，報4294點。

百度（9888）升3.2%，銀娛（0027）升2.4%，阿里（9988）升2.4%，中升（0881）升2%。

【09:29】恒指高開174點

恒指最新報20319點，高開174點，國指最新報6891點，高開57點，科指最新報4288點，升55點。

海爾智家（6690）高開2.3%，報27.2元，阿里（9988）升2.4%。